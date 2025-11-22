Con su nuevo plan de 28 puntos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump retoma su argumento de que su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenski no “tiene las cartas” para continuar en el campo de batalla y debe aceptar un acuerdo que se inclina marcadamente del lado de Moscú.

Trump —quien ha mostrado poca estima por Zelenski desde su primer mandato— dijo el viernes que espera que el mandatario ucraniano responda al nuevo plan de su gobierno para poner fin a la guerra para el próximo jueves.

“Creemos que tenemos una manera de lograr la paz”, dijo Trump a los periodistas en una aparición en el Despacho Oval. “Va a tener que aprobarla”.

Azotado por un escándalo de corrupción en su gobierno, reveses en el campo de batalla y otro invierno difícil que se avecina al tiempo que Rusia mantiene sus bombardeos a la red eléctrica de Ucrania, Zelenskyy dice que su país se enfrenta ahora a la que quizá sea la decisión más difícil de su historia.

Zelenskyy no ha hablado con Trump desde que el plan se hizo público esta semana, pero ha dicho que espera hablar con el presidente republicano en los próximos días. Es probable que sea otra de una serie de conversaciones difíciles que ambos líderes han mantenido a lo largo de los años.

La primera vez que hablaron, en 2019, Trump intentó presionar al entonces recién nombrado presidente ucraniano para que descubriera algo turbio sobre Joe Biden antes de las elecciones de 2020. Esa llamada telefónica desencadenó el primer juicio político de Trump.

Trump convirtió el apoyo de Biden a Ucrania en uno de los temas centrales de su exitosa campaña de 2024, mantuvo que el conflicto había costado demasiado dinero a los contribuyentes estadounidenses y prometió que él pondría fin a la guerra rápidamente.

A principios de este año —en una desastrosa reunión en la Oficina Oval— Trump y el vicepresidente JD Vance criticaron duramente a Zelenskyy por lo que, según ellos, era insuficiente gratitud por los más de 180.000 millones de dólares que Estados Unidos había destinado para ayuda militar y otro apoyo a Kiev desde el inicio de la guerra. Ese episodio provocó una suspensión temporal de la asistencia estadounidense a Ucrania.

Y ahora, con la nueva propuesta, Trump presiona a Zelenskyy para que acepte conceder territorio a Moscú, una reducción drástica del ejército ucraniano y un acuerdo de Europa que afirme que Ucrania nunca será admitida en la alianza militar de la OTAN.

“Ahora Ucrania podría encontrarse ante una decisión muy difícil: la pérdida de su dignidad o el riesgo de perder a un aliado clave”, expresó Zelenskyy en un discurso por video el viernes.

En el centro del plan de Trump se encuentra el llamado a Ucrania para que ceda la totalidad de su región oriental del Donbás, a pesar de que una vasta franja de ese territorio permanece aún bajo control ucraniano. Analistas del Institute for the Study of War (Instituto para el Estudio de la Guerra), un grupo independiente de expertos en análisis y asuntos militares, con sede en Washington, han estimado que, con base en su ritmo actual de avance, al ejército ruso le tomará varios años apoderarse de ese territorio por completo.

No obstante, Trump insiste en que la pérdida de la región —que incluye ciudades que son centros vitales de defensa, industriales y logísticos para las fuerzas ucranianas— es un hecho consumado.

“Perderán en poco tiempo. Lo saben”, respondió Trump el viernes cuando se le preguntó durante una entrevista en la estación Fox News Radio sobre su presión para que Ucrania ceda el territorio. “Están perdiendo territorio. Están perdiendo territorio”.