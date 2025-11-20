TE RECOMENDAMOS
Guía para la cena de Thanksgiving 2025: tiempos de cocción, recetas tradicionales y dónde comprar pavo listo en la CDMX
Trump, excluido del funeral de Dick Cheney: Biden, Bush y Harris sí asisten al último adiós del exvicepresidente
Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso
Le cantan el ‘Cielito Lindo’ a Fátima Bosch previo a la final de Miss Universo; "ya hiciste lo más difícil"
Meghan Markle presume amor con Harry mientras fuentes aseguran que viven vidas separadas: "Nadie en el mundo me quiere más que él"
Embajada de Estados Unidos suspende emisión de pasaportes de emergencia por mudanza; ¿qué pasa con las visas?
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el hecho de que el presidente, Donald Trump, llamara "cerdita" a una periodista demuestra que el mandatario es "honesto" y "transparente" con los medios de comunicación.
"El presidente es muy franco y honesto con todos los presentes en esta sala. Lo han visto ustedes mismos. Lo han experimentado ustedes mismos", aseguró Leavitt en una rueda de prensa después de que una periodista le preguntara a qué se refería Trump cuando llamó así a una reportera.
El presidente llamó "cerdita" y mandó a callar a Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, el pasado viernes a bordo del Air Force One cuando esta le preguntó sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.
Reforma laboral 2025: así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas
Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”
"El presidente se frustra con los periodistas cuando mienten sobre él, cuando difunden noticias falsas sobre él y su Administración. Pero también es el presidente más transparente de la historia y, como todos ustedes saben, les da a todos los que están en esta sala un acceso sin precedentes", afirmó la portavoz.
Leavitt elogió a Trump como el presidente más transparente y cargó contra su predecesor, Joe Biden: "Creo que el hecho de que el presidente sea franco, abierto y honesto con ustedes, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vieron en la última Administración", indicó.
Indignación total: mujer agrede a comerciante venezolano por regalar comida a niños y adultos mayores
"Todos los que están en esta sala deberían apreciar la franqueza y la apertura que les brinda el presidente Trump casi a diario", concluyó.
La publicación del video en el que se ve a Trump insultando a la reportera desató críticas del gremio periodístico.
Este es uno más de los ataques del mandatario contra los periodistas, especialmente contra las mujeres. El martes llamó "pésima reportera" a una profesional que también le preguntó por los documentos de Epstein.
[Publicidad]