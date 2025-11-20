TE RECOMENDAMOS
La jornada laboral de 40 horas avanza y podría aplicarse pronto en México: miles de trabajadores serán beneficiados en caso de que se apruebe la reforma ya que se les reduciría la jornada y podrían gozar de varias ventajas, incluyendo turnos con diferentes horarios. ¿Cómo serían los días de descanso para quienes trabajen 10 horas? Te contamos los detalles.
Las autoridades encargadas de que se implemente el cambio de pasar de 48 a 40 horas de trabajo a la semana han señalado que, de aprobarse, se aplicará de manera gradual, por lo que poco a poco se llegaría a este modelo en el que se reduzca el tiempo.
De acuerdo con lo que se ha informado, la jornada laboral de 40 horas entraría de manera progresiva ya que se estaría disminuyendo dos horas por año, por lo que tomaría algún tiempo llegar a la meta.
Las próximas horas y días son cruciales en este tema ya que la iniciativa se someterá a discusión en el Congreso de la Unión a partir de este mes, por lo que es importante que conozcas los modelos que estarían aplicando en caso de que se apruebe.
Así serían los nuevos horarios de trabajo y descanso para quienes trabajen turnos de 10 horas por Reforma laboral
En el caso de los trabajadores que laboren 10 horas diarias, se aplicaría el siguiente modelo propuesto por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS):
- Cuatro días de trabajo por 10 horas, con tres días libres, posiblemente viernes, sábado y domingo.
Otras propuestas presentadas son:
-Jornadas diarias cortas, de lunes a sábado, con 6 horas y 40 minutos.
-Semanas de cinco días, con jornadas de 8 horas y dos días de descanso.
¿Cuándo se vota la jornada laboral de 40 horas?
Se dio a conocer que el tema de la jornada laboral de 40 horas se discutirá este 20 de noviembre, por lo que posiblemente hoy se tengan noticias sobre dicho tema.
¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas?
En caso de que sea aprobada, la jornada laboral de 40 horas entraría en vigor a partir de 2026, con una reducción inicial de 46 horas.
-2026: 46 horas
-2027: 44 horas
-2028: 42 horas
-2029: 41 horas
-2030: 40 horas.
