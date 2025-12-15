Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos solicita a los solicitantes de visa americana —incluida la visa de turista (B-2)— que proporcionen información sobre sus redes sociales en el formulario DS-160. Este requisito forma parte de las medidas de seguridad implementadas por el Departamento de Estado para verificar la identidad y antecedentes de los viajeros.

¿Por qué se piden las redes sociales?

El objetivo principal es reforzar los controles de seguridad y prevenir riesgos como terrorismo o fraudes. Las autoridades consulares utilizan esta información para confirmar la identidad del solicitante y evaluar posibles alertas relacionadas con actividades ilegales o discursos de odio.

¿Qué dice el apartado “Social Media” del DS-160?

En la sección correspondiente, el formulario pregunta:

“¿Tienes presencia en redes sociales? De la lista de abajo selecciona cada red social que hayas usado durante los últimos cinco años. En el espacio al lado del nombre de la plataforma, escribe el usuario o nombre que has usado en la plataforma. Por favor, no proporciones contraseñas.”

Si no has usado ninguna, debes seleccionar “ninguna”. Es obligatorio completar esta sección para evitar demoras o rechazos.

¿Qué redes sociales debes declarar?

El formulario incluye una lista de plataformas populares. Debes indicar todas las que hayas usado en los últimos cinco años, incluso si ya eliminaste tu cuenta. Las principales son:

Facebook

Instagram

TikTok

X (antes Twitter)

YouTube

LinkedIn

Pinterest

Reddit

Tumblr

Flickr

Ask.fm

Douban

QZone

Sina Weibo

Two

Vine

MySpace

Recuerda: no debes incluir contraseñas ni cuentas de negocios. Solo tu identificador personal (nombre de usuario).

¿Qué pasa si no proporcionas esta información?

El Buró de Asuntos Consulares advierte que no dar respuestas completas y veraces puede resultar en la negación de la visa. Por ello, es fundamental llenar el formulario con honestidad.

¿Esto aplica para quienes ya tienen visa?

No. Solo deben proporcionar redes sociales quienes tramiten la visa por primera vez o la renueven. Si tu visa está vigente, no necesitas actualizar esta información.

¿Qué publicaciones podrían generar problemas?

Las autoridades pueden investigar perfiles que promuevan terrorismo, violencia o discriminación racial. Aunque los oficiales consulares no revisan cada caso antes de la entrevista, el departamento de Fraude sí puede hacerlo si detecta irregularidades.