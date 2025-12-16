¿Tu línea telefónica es Telcel? Si es así, es muy importante que la registres con tu CURP o, de lo contrario, no podrás seguir utilizando el servicio; así lo advirtió la compañía de telefonía celular, a la vez que compartió cuál es la fecha límite para hacer dicho trámite y el paso a paso para registrarse. ¡Entérate de todos los detalles para que no te quedes sin poder comunicarte!

Hace algunos meses las autoridades anunciaron que todos los usuarios de telefonía móvil tendrían que registrar su línea esto con el objetivo de preservar su seguridad y prevenir varios delitos. En un comunicado compartido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señalaron que dicho registro se hará como “parte de los esfuerzos para combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas”.

Ante esto es que las compañías de telefonía móvil se encuentran avisando y alertando a sus clientes para que hagan el registro y no se les pase, ya que, de lo contrario, podrían sufrir las consecuencias, y éstas serían que no poder hacer uso de todos los servicios, como usualmente lo hacen.

¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu línea Telcel?

Por disposición oficial, a partir del 7 de enero de 2026, para contratar y/o mantener tu línea Telcel, será obligatorio vincularla a tu identificación oficial con fotografía y CURP, así lo informó la compañía telefónica.

La fecha límite para hacer el registro es el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.

¿Es obligatorio registrar mi línea Telcel con mi CURP?

De acuerdo con Telcel, el registro de la línea sí es obligatorio ya que si no lo haces no podrás utilizarla y, únicamente, podrás realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.

¿Dónde registro mi línea telefónica Telcel?

El trámite podrás realizarlo en cualquier Centro de Atención a Clientes a nivel nacional (Modalidad Presencial) o en línea (Modalidad Remota). En caso de que quieras hacerlo en línea tendrás hasta tres oportunidades de realizar la vinculación; si la vinculación no es exitosa, deberás acudir a un Centro de Atención a Clientes para realizar el trámite.

¿Cómo registrar un teléfono Telcel con el CURP?

Para vincular tu identificación oficial y CURP con tu línea deberás presentar alguno de los siguientes documentos vigentes:

INE.

Pasaporte.

Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica).

Tratándose de extranjeros, sólo se podrá realizar con Pasaporte vigente o, en su caso, CURP temporal para extranjeros.

Si haces el trámite en línea adicionalmente se te solicitará una prueba de vida (selfie) con el fin de validar la identificación oficial que proporciones.