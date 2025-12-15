Las mexiquenses, de entre 18 y 64 años , son beneficiadas con un apoyo económico de hasta 2 mil 500 pesos de forma bimestral, que se reparte a mujeres en necesidad o situación de pobreza en el Estado de México para ayudarles a solventar sus gastos.

A través del programa Mujeres con Bienestar se reparte este apoyo además de otros beneficios como asistencia médica y psicológica, descuentos especiales, y hasta tarifas preferenciales en el transporte público como el Mexibús.

El pago del programa ya comenzó este lunes 15 de diciembre y concluirá el 17 del mismo mes, correspondiente a noviembre-diciembre, pero con la noticia de la dispersión también se anunció que podría haber bajas durante 2026.

En el evento de Logros Bienestar en el Edomex, el titular de la Secretaría del Bienestar del estado, Juan Carlos González Romero, detalló que habría una baja de beneficiarias debido a que el programa sólo dura dos años, según las reglas de operación, para aquellas mujeres que viven en zonas rurales y uno para quienes viven en zonas urbanas, pero ¿cuándo y a quiénes les tocará?

Tras haber cumplido el tiempo máximo de permanencia o haber cumplido el límite de edad, las mujeres que se inscribieron en 2023, cuando comenzó a implementarse la pensión, y a inicios de 2024 serán dadas de baja de la pensión, por lo que el pago vigente será el último.

¿Cuándo pagan Mujeres con Bienestar en diciembre 2025?

Si eres beneficiaria de este programa social… ¡Toma nota! Podrás terminar el 2025 con un apoyo económico extra a partir de este lunes 15 de diciembre, según anunció González Romero, titular de la dependencia en el Edomex.

El próximo pago corresponderá al bimestre noviembre-diciembre, y será el último del año.

De acuerdo con lo anunciado por el titular de la secretaría, el recurso comenzará a pagarse a partir del lunes 15 de diciembre y se extenderá al martes 16 y miércoles 17 en cinco grupos.

El calendario queda de la siguiente forma, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las beneficiarias: