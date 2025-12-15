El hijo de Rob Reiner fue arrestado el lunes bajo sospecha de homicidio después de que el famoso cineasta de Hollywood, conocido por éxitos como "Cuando Harry conoció a Sally", y su esposa fueran hallados muertos en su casa de Los Ángeles, informó la policía.

Los cuerpos de R ob Reiner y de Michele Sin ger Reiner fueron descubiertos el domingo en su mansión en un barrio exclusivo de Los Ángeles.

La división de robos y homicidios de la policía trabajó "durante toda la noche en este caso y pudieron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso. Posteriormente fue fichado por asesinato", dijo el jefe policial de Los Ángeles, Jim McDonnell, a periodistas.

El diario Los Angeles Times reportó que fue ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato.

Varios medios de comunicación estadounidenses citaron fuentes policiales que afirmaban que la pareja había sido apuñalada, mientras que el sitio web de noticias de celebridades TMZ, que fue el primero en dar la noticia, informó que habían sido degollados durante una discusión familiar.

- "Furibunda obsesión"

En medio de los mensajes de pésame por la tragedia, el presidente Donald Trump afirmó el lunes que las muertes de Reiner y su mujer fueron resultado de la "furibunda obsesión" del célebre cineasta en su contra.

Activista de larga trayectoria cercano a los demócratas, el cineasta ayudó a recaudar fondos para candidatos presidenciales demócratas, incluida Hillary Clinton. Fue un defensor del matrimonio igualitario y un crítico acérrimo del gobierno de Trump.

Reiner le ofreció al público "algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla", escribió el expresidente Barack Obama en X y destacó que detrás de esas historias "había una profunda creencia en la bondad de las personas".

La ex vicepresidenta Kamala Harris, amiga de la pareja, destacó que el cineasta "amaba" Estados Unidos y se "preocupaba profundamente por el futuro de [la] nación y la lucha por la democracia".

El gobernador de California, Gavin Newsom, también ofreció sus condolencias, elogiando la "empatía sin límites" del cineasta.

- Un director querido -

Actor de televisión en la década de 1970, Reiner comenzó su carrera como director en 1984 con la película "Spinal Tap", sobre una banda de rock ficticia.

Pero será recordado principalmente como director de numerosas películas de culto, como "Cuando Harry conoció a Sally", con Billy Crystal y Meg Ryan; "La princesa prometida", con Robin Wright y Mandy Patinkin; así como "Cuenta conmigo" y "Misery".

En 1993, su película "Cuestión de honor", protagonizada por Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore, fue nominada al Óscar. En total, Rob Reiner dirigió 23 largometrajes.

Incluso como director, a menudo aparecía en cameos en sus propias películas.

Recientemente había aparecido en cuatro episodios de la serie "El Oso".

Y su comedia romántica de 1989 "Cuando Harry conoció a Sally", en la que actuó, es famosa por la escena en la que su propia madre, Estelle Reiner, pronuncia la frase "Quiero lo mismo que ella" después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en la restaurante neoyorquino Katz's.

Era hijo del legendario comediante Carl Reiner, quien ganó 11 premios Emmy por sus actuaciones en televisión y escribió guiones con grandes figuras del cine como Mel Brooks y Neil Simon.