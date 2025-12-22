TE RECOMENDAMOS
Programa del Bienestar dará pago navideño 8 mil 480 pesos antes de que termine 2025. ¿A quiénes les toca?
Ya empezaron las vacaciones de invierno y con ellas las fiestas decembrinas, por lo que en estos días la Ciudad de México estará llena de luces y actividades recreativas para toda la familia.
Aquí te compartimos los principales los eventos gratuitos que podrás disfrutar con motivo del festival denominado "Luces de invierno", al cual podrás asistir acompañado con los pequeños de casa, amigos, e incluso con aquellos invitados que "caen de sorpresa" en casa en estos días.
Encuentra aquí la mejor ropa para regalar de Máscara de Látex
Los Cardenales de Nuevo León
- Disfruta de un concierto de música norteña
- Fecha: lunes 22 de diciembre
- Lugar: Zócalo
- Horario: 7:30 pm
- Costo: gratuito
Carolina Ross
- Lugar: Zócalo
- Horario: 6:15 pm
- Entrada libre
Puesta en escena: Echen confites, cuentos y sones
- Fecha: martes 23 de diciembre
- Horarios 2:50 y 4:20 de la tarde
- Lugar: Zócalo
- Entrada sin costo
- Espectáculo de relatos populares
Navidad en el Zócalo
- Programación especial de conciertos 24 y 25 de diciembre
- Horario: inician desde 2:30 pm hasta las 5:00
Pista de Hielo
- Lugar: Alcaldía Azcapotzalco
- Entrada gratuita
- Horario: 1:00 a 8:00 pm
Descubre aquí descuentos en equipos de cómputo y oficina en Office Max
Sexta Feria de la MUÑECA AR LELE
- Esta expo arrancó desde el 19 de diciembre y estará disponible hasta el 6 de enero
- La podrás encontrar en el Monumento a la Revolución
También podrás disfrutar de los conciertos navideños en el Auditorio Nacional, como la tradicional presentación de "El Cascanueces". Consulta cartelera y precios vigentes.
Para quienes viven en el Estado de México estas vacaciones decembrinas podrán visitar la villa iluminada
Brilla Fest 2025
- Lugar: Parque Naucalli, Blvd. Manuel Ávila Camacho, colonia Boulevares, Naucalpan de Juárez. (Cerca de las Torres de Satélite)
- Costo: va desde los 70 pesos por persona hasta 200 pesos según la atracción elegida
Estas son algunas de las tantas opciones que podrás encontrar, pero si quieres encontrar más detalles de los eventos que enmarcan las "Luces de invierno" que se realizará en la mayoría de las alcaldías.
Visita la Cartelera de la Secretaría de Cultura de la CDMX.
[Publicidad]