Programa del Bienestar dará pago navideño 8 mil 480 pesos antes de que termine 2025. ¿A quiénes les toca?

¿Por qué celebramos Nochebuena el 24 de diciembre? Historia y curiosidades

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada

¿Dónde comprar accesorios gamer baratos y originales en CDMX?

Lista de días feriados oficiales, de descanso y puentes para los mexicanos en 2026

Ofertas de Navidad 2025: dónde comprar laptops de menos de 10 mil pesos y a meses sin intereses

Ya empezaron las vacaciones de invierno y con ellas las fiestas decembrinas, por lo que en estos días la estará llena de luces y actividades recreativas para toda la familia.

Aquí te compartimos los principales los eventos gratuitos que podrás disfrutar con motivo del festival denominado "Luces de invierno", al cual podrás asistir acompañado con los pequeños de casa, amigos, e incluso con aquellos invitados que "caen de sorpresa" en casa en estos días.

Los Cardenales de Nuevo León

  • Disfruta de un concierto de música norteña
  • Fecha: lunes 22 de diciembre
  • Lugar: Zócalo
  • Horario: 7:30 pm
  • Costo: gratuito

Carolina Ross

  • Lugar: Zócalo
  • Horario: 6:15 pm
  • Entrada libre

Puesta en escena: Echen confites, cuentos y sones

  • Fecha: martes 23 de diciembre
  • Horarios 2:50 y 4:20 de la tarde
  • Lugar: Zócalo
  • Entrada sin costo
  • Espectáculo de relatos populares

Navidad en el Zócalo

  • Programación especial de conciertos 24 y 25 de diciembre
  • Horario: inician desde 2:30 pm hasta las 5:00

Pista de Hielo

  • Lugar: Alcaldía Azcapotzalco
  • Entrada gratuita
  • Horario: 1:00 a 8:00 pm

Sexta Feria de la MUÑECA AR LELE

  • Esta expo arrancó desde el 19 de diciembre y estará disponible hasta el 6 de enero
  • La podrás encontrar en el Monumento a la Revolución

También podrás disfrutar de los conciertos navideños en el Auditorio Nacional, como la tradicional presentación de "El Cascanueces". Consulta cartelera y precios vigentes.

Para quienes viven en el Estado de México estas vacaciones decembrinas podrán visitar la villa iluminada

Brilla Fest 2025

  • Lugar: Parque Naucalli, Blvd. Manuel Ávila Camacho, colonia Boulevares, Naucalpan de Juárez. (Cerca de las Torres de Satélite)
  • Costo: va desde los 70 pesos por persona hasta 200 pesos según la atracción elegida

Estas son algunas de las tantas opciones que podrás encontrar, pero si quieres encontrar más detalles de los eventos que enmarcan las "Luces de invierno" que se realizará en la mayoría de las alcaldías.

Visita la Cartelera de la Secretaría de Cultura de la CDMX.

