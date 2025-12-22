Ya empezaron las vacaciones de invierno y con ellas las fiestas decembrinas, por lo que en estos días la Ciudad de México estará llena de luces y actividades recreativas para toda la familia.

Aquí te compartimos los principales los eventos gratuitos que podrás disfrutar con motivo del festival denominado "Luces de invierno", al cual podrás asistir acompañado con los pequeños de casa, amigos, e incluso con aquellos invitados que "caen de sorpresa" en casa en estos días.

Los Cardenales de Nuevo León

Disfruta de un concierto de música norteña

Fecha: lunes 22 de diciembre

Lugar: Zócalo

Horario: 7:30 pm

Costo: gratuito

Carolina Ross

Lugar: Zócalo

Horario: 6:15 pm

Entrada libre

El escenario principal del Zócalo se llena de emoción y sentimiento con la presentación de @carolinaross, una cantautora que ha sabido convertir el regional mexicano en un espacio de cercanía y conexión con su público. 🎶✨



📅 Lunes 22 de diciembre, 2025

🕕 18:15 horas

📍 Zócalo… pic.twitter.com/ZdYXwuUAHm — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 22, 2025

Puesta en escena: Echen confites, cuentos y sones

Fecha: martes 23 de diciembre

Horarios 2:50 y 4:20 de la tarde

Lugar: Zócalo

Entrada sin costo

Espectáculo de relatos populares

Navidad en el Zócalo

Programación especial de conciertos 24 y 25 de diciembre

Horario: inician desde 2:30 pm hasta las 5:00

Pista de Hielo

Lugar: Alcaldía Azcapotzalco

Entrada gratuita

Horario: 1:00 a 8:00 pm

Sexta Feria de la MUÑECA AR LELE

Esta expo arrancó desde el 19 de diciembre y estará disponible hasta el 6 de enero

La podrás encontrar en el Monumento a la Revolución

También podrás disfrutar de los conciertos navideños en el Auditorio Nacional, como la tradicional presentación de "El Cascanueces". Consulta cartelera y precios vigentes.

Para quienes viven en el Estado de México estas vacaciones decembrinas podrán visitar la villa iluminada

Brilla Fest 2025

Lugar: Parque Naucalli , Blvd. Manuel Ávila Camacho, colonia Boulevares, Naucalpan de Juárez. (Cerca de las Torres de Satélite)

, Blvd. Manuel Ávila Camacho, colonia Boulevares, Naucalpan de Juárez. (Cerca de las Torres de Satélite) Costo: va desde los 70 pesos por persona hasta 200 pesos según la atracción elegida

Estas son algunas de las tantas opciones que podrás encontrar, pero si quieres encontrar más detalles de los eventos que enmarcan las "Luces de invierno" que se realizará en la mayoría de las alcaldías.

Visita la Cartelera de la Secretaría de Cultura de la CDMX.