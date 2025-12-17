¿Estás en plenas compras navideñas? Olvídate de regalarle las típicas calcetas a tu gamer consentido sólo porque no sabes con qué sorprenderlo. Aquí te decimos dónde adquirir el regalo ideal por menos de mil pesos, que además de ser barato te hará quedar bien.

Aunque los mercados con cientos de opciones de regalos están abarrotados en la Ciudad de México, en el caso de equipos electrónicos, lo ideal es comprar en un comercio establecido donde además de encontrar productos originales también puedas adquirir una garantía por cualquier desperfecto.

Entre las opciones que hay, Office Max ofrece diversos artículos con descuentos que puedes aprovechar en esta temporada navideña.

Mouse Alámbrico

Gamer Trust Gaming rosa o negro

Precio con 10% de descuento: $395.00

Cuenta con 6 botones

Paquete de teclado y mouse gamer REDLEMON

Precio: $429.00

Alámbricos

Tienen luz led

Cuenta con soporte para celular (ranura de 9 cm x 1.5 cm para colocar un Smartphone en vertical)

Teclado Ocelot

Precio: $476.00

19 teclas antighosting

Teclado mecánico OGMK02 de respuesta rápida

Gabinete Gammer Ocelot

Precio con descuento: $858.00

2 puertos USB 2.0

Un puerto USB 3.0

Chasis de .45mm negro

Algunos de los productos sólo están disponibles en línea, por lo que evita las compras de pánico y adquiérelos con anticipación para que lleguen a tiempo, ya sea para un intercambio, regalo de Navidad o sorpresa de Día de Reyes. ¡Prepárate con anticipación!

Recuerda que este tipo de equipos son útiles para todos los amantes de los videojuegos que se han integrado a una comunidad cibernética donde contar con las mejores herramientas les permitirá tener una mejor experiencia dentro de la plataforma de juego, ya sea para romper sus propios récords, conquistar ejércitos o mundos.

Ya sea que en casa tengas a jugador amante de las aventuras, del deporte o de las estrategias, es de vital importancia para ellos estar cómodos y sumidos dentro del ciberespacio que les ofrece la oportunidad para expandir su creatividad, estrategia y hasta su círculo social.