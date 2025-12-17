¿Eres una persona que siempre está en espera de las vacaciones? ¿Te gusta viajar? ¿O simplemente crees necesario tomar unos merecidos días de descanso, después de tanto trabajo?

Tenemos para ti la lista de días festivos oficiales en México para 2026, pero también te dejamos algunos días que, aunque no son oficiales, en muchos trabajos suelen darlos como descanso. Añadimos los puentes que se sumarán este año, como parte de los descansos y días libres que da la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué son los días festivos de descanso obligatorio?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo explica que los días festivos son aquellos días no laborables y se consideran de descanso obligatorio cuando lo marca la Ley Federal del Trabajo. Tienen por objeto que “el trabajador celebre, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas”.

Días festivos, de descanso obligatorio en México para 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero: En conmemoración del Día de la Constitución Mexicana.

Lunes 16 de marzo: En conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo.

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre: En conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en un día de descanso obligatorio?

Se deberá de cubrir el salario diario normal más el doble, tal y como lo explica el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

Además, si el día de descanso obligatorio coincide con el día de descanso semanal, es decir el día domingo, el patrón deberá de cubrir al trabajador el pago de la prima dominical que marca el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, la cual es de un 25% por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

“Derivado de lo anterior las y los trabajadores recibirán el triple del salario por ese día, más la prima dominical”, anotan.

Días festivos no oficiales en México en 2026

Estos son algunos días festivos que también se celebran en México, pero el patrón no está obligado a darlo como día de descanso.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Domingo 10 de mayo: Día de las Madres.

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Sábado 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.

Jueves 24 de diciembre: Nochebuena.

Jueves 31 de diciembre: Fin de Año.

Puentes marcados en el calendario de la SEP 2026

Por ahora sólo podemos mencionar los puentes y vacaciones marcadas hasta la primera mitad del año, pues es cuando finaliza el ciclo escolar.

Viernes 30 de enero: Consejo Técnico Escolar.

Lunes 2 de febrero: En conmemoración por el Día de la Constitución Mexicana.

Viernes 27 de febrero: Consejo Técnico Escolar.

Lunes 16 de marzo: En conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 27 de marzo: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo.

Miércoles 5 de mayo: Suspensión de labores por la Batalla de Puebla.

Viernes 15 de mayo: Suspensión de labores por el Día del Maestro.

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 26 de junio: Consejo Técnico Escolar.

Vacaciones marcadas en la SEP para 2026

Vacaciones de Semana Santa: 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

Vacaciones de Verano: Inician el 15 de julio.