Las inscripciones para estudiantes de primaria para la Beca Rita Cetina estarán abiertas en 2026, así lo informaron las autoridades encargadas de entregar este apoyo económico a niños de dicho grado escolar. Si tienes un hijo o hija que estudie la primaria, conoce las fechas y los requisitos para solicitar los $1,900 pesos bimestrales; toma en cuenta que el registro se realizará en fechas diferentes para cada grado escolar, de primero a sexto.

Después de más de un año de espera, por fin los niños de primaria podrán recibir la Beca Rita Cetina, apoyo económico que se entrega cada dos meses con la finalidad de ayudar a los estudiantes a cubrir sus gastos y necesidades. Para 2026, los padres, madres y tutores podrán registrar a sus hijos o menores a cargo, por eso, es importante que se enteren de las fechas de inscripción, para que no se les pase.

¿Cuándo empieza el registro de la Beca Rita Cetina para primaria 2026?

Los registros para solicitar en 2026 la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria son:

-Cuarto de primaria: Enero 2026.

-Quinto de primaria: Enero 2026.

-Sexto de primaria: Enero 2026.

-Primero de primaria: Septiembre 2026.

-Segundo de primaria: Septiembre 2026.

-Tercero de primaria: Septiembre 2026.

Requistos para solicitar la Beca Rita Cetina Primaria 2026

De forma preliminar, para solicitar la beca los alumnos de primaria deben cumplir con alguno de estos criterios:

-Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

-Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Por su parte, los requisitos y documentos que debe presentar la madre, padre o tutor son:

Llave MX

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado).

¿Cuánto dan en la beca Rita Cetina?

El pago de la Beca Rita Cetina consiste en un apoyo bimestral de $1,900 pesos por familia, más $700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que la integre.

¿Cómo solicitar la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Aún falta confirmación por parte de las autoridades correspondientes, pero el proceso de registro para primaria sería similar al realizado con los estudiantes de secundaria:

Paso 1 . Regístrate como tutor en la plataforma

Paso 2 . Da clic en la opción “siguiente” para iniciar sesión

Paso 3 . Completa tu información de domicilio del tutor

Paso 4 . Registra a cada uno de los estudiantes que haya en tu familia