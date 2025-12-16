Si eres adulto mayor y tienes tu tarjeta del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM), aprovecha que hay descuentos en el predial y agua en varios estados; aquí te contamos de cuánto son las rebajas y dónde puedes aplicarlas, para que no pagues tanto en estos servicios. ¡Toma nota!

Los adultos mayores en México, una vez que llegan a cierta edad, tienen la posibilidad de sacar la tarjeta INAPAM, con la cual obtienen una gran cantidad de beneficios en varios productos y servicios, tales como hogar, vestimenta, alimentación, entre otros.

Encuentra aquí excelentes descuentos en lentes oftálmicos

Es por eso por lo que dicha tarjeta es muy solicitada, pero únicamente puede tramitarse una vez que cumples 60 años y presentas toda la documentación requerida por las autoridades.

Una de las ventajas que más agrada a los beneficiarios es la del pago de predial y agua, ya que por estos servicios se puede gastar mucho dinero y las familias destinan una buena parte del presupuesto a esto.

¿Qué adultos mayores con INAPAM tienen descuento en predial y agua?

Los adultos mayores que reciben descuento en predial y agua son aquellos que viven en:

Chiapas (50% en algunos municipios)

Colima (entre 10% y 50%, en algunos municipios)

Estado de México (50% en algunos municipios)

(50% en algunos municipios) Guerrero (50% en algunos municipios)

Hidalgo (50% en algunos municipios)

Jalisco (50% en algunos municipios)

Michoacán (10% en algunos municipios)

Morelos (50% en algunos municipios)

(50% en algunos municipios) Nayarit (50% en algunos municipios)

Oaxaca (entre 15% y 50% en algunos municipios)

Puebla (entre 20% y 50% en algunos municipios)

Sonora (entre 15 y 50% en algunos municipios)

Tamaulipas (50% en algunos municipios)

Tlaxcala (entre 25% y 50% en algunos municipios)

Veracruz (20% en algunos municipios)

Zacatecas (entre 10% y 50% en algunos municipios)

¿Hay descuento del agua y predial en la CDMX con INAPAM?

No, en la Ciudad de México no hay descuentos en el pago de predial y agua con tarjeta INAPAM.

¿Hay descuento del agua y predial en el Edomex con INAPAM?

Sí, en el Estado de México sí hay descuento de agua y predial para adultos mayores con INAPAM, pero solamente en los municipios de Chalco (34%) y Chapultepec (34% y 38%).