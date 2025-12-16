TE RECOMENDAMOS
Si eres adulto mayor y tienes tu tarjeta del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM), aprovecha que hay descuentos en el predial y agua en varios estados; aquí te contamos de cuánto son las rebajas y dónde puedes aplicarlas, para que no pagues tanto en estos servicios. ¡Toma nota!
Los adultos mayores en México, una vez que llegan a cierta edad, tienen la posibilidad de sacar la tarjeta INAPAM, con la cual obtienen una gran cantidad de beneficios en varios productos y servicios, tales como hogar, vestimenta, alimentación, entre otros.
Es por eso por lo que dicha tarjeta es muy solicitada, pero únicamente puede tramitarse una vez que cumples 60 años y presentas toda la documentación requerida por las autoridades.
Una de las ventajas que más agrada a los beneficiarios es la del pago de predial y agua, ya que por estos servicios se puede gastar mucho dinero y las familias destinan una buena parte del presupuesto a esto.
¿Qué adultos mayores con INAPAM tienen descuento en predial y agua?
Los adultos mayores que reciben descuento en predial y agua son aquellos que viven en:
- Chiapas (50% en algunos municipios)
- Colima (entre 10% y 50%, en algunos municipios)
- Estado de México (50% en algunos municipios)
- Guerrero (50% en algunos municipios)
- Hidalgo (50% en algunos municipios)
- Jalisco (50% en algunos municipios)
- Michoacán (10% en algunos municipios)
- Morelos (50% en algunos municipios)
- Nayarit (50% en algunos municipios)
- Oaxaca (entre 15% y 50% en algunos municipios)
- Puebla (entre 20% y 50% en algunos municipios)
- Sonora (entre 15 y 50% en algunos municipios)
- Tamaulipas (50% en algunos municipios)
- Tlaxcala (entre 25% y 50% en algunos municipios)
- Veracruz (20% en algunos municipios)
- Zacatecas (entre 10% y 50% en algunos municipios)
¿Hay descuento del agua y predial en la CDMX con INAPAM?
No, en la Ciudad de México no hay descuentos en el pago de predial y agua con tarjeta INAPAM.
¿Hay descuento del agua y predial en el Edomex con INAPAM?
Sí, en el Estado de México sí hay descuento de agua y predial para adultos mayores con INAPAM, pero solamente en los municipios de Chalco (34%) y Chapultepec (34% y 38%).
