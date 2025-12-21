Antes de que el 2025 finalice, la Secretaría del Bienestar hará un pago de 8 mil 480 pesos para que los beneficiarios puedan celebrar la Navidad y el Año Nuevo con una lanita extra en los bolsillos y sin preocupaciones financieras. ¿Cuándo se hará el pago? ¿A quiénes les tocará? A continuación te contamos todos los detalles.

El pago en cuestión se realizará a través del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, que reparte un monto mensual de 8 mil 480 pesos, equivalente a lo que fue el salario mínimo durante 2025.

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los múltiples programas sociales promovidos por el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum para el beneficio de miles de jóvenes que no trabajan por falta de oportunidades o debido a complicaciones para ingresar al mercado laboral de México.

Además del dinero, el programa da capacitaciones a los beneficiarios, llamados “aprendices”, dentro de varios campos laborales para que puedan ganar experiencia mientras consiguen un contrato.

El programa se aplica en los 32 estados de la República Mexicana. Los beneficiarios a nivel nacional, además de recibir el apoyo económico, tienen que asistir a las capacitaciones laborales en los Centros de Trabajo por un periodo de 12 meses, a partir de su aceptación en el programa.

Dentro de estos centros, los beneficiarios tienen la oportunidad de seleccionar las actividades que desean realizar. Esta elección se basa en sus habilidades e intereses, facilitando así la obtención de un empleo con la experiencia necesaria.

Estos son todos los beneficios que da además del dinero:

Capacitaciones en centros de trabajo para que se preparen para el mundo laboral

Materiales e insumos gratis

Afiliación al seguro médico del IMSS, que durará hasta que terminen sus capacitaciones, que son 12 meses; los beneficiarios podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

Recibirán un documento de término que avale sus habilidades para trabajar

Recibirán un menú con opciones de trabajo que faciliten su incorporación al mercado laboral

¿Cuándo pagan Jóvenes Construyendo el Futuro en diciembre?

El pago se realiza cada mes directamente a la Tarjeta del Bienestar que la secretaría le reparte a los beneficiarios tras ser aceptados en el programa.

Si eres beneficiario, hay buenas noticias. El depósito correspondiente a diciembre de 2025 se hará el 26 o 29 de diciembre, ya que el 28 (que es la fecha regular de pago) cae en domingo, por lo que se moverá a estos días.

Generalmente, el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro se deposita el 28 de cada mes, pero si el día cae en fin de semana, es posible que se adelante o atrase a un día hábil.

¡Toma nota! No es necesario que tú, como aprendiz, retires todo tu dinero en un sólo movimiento, puedes conservarlo en tu cuenta del Banco del Bienestar y hacer uso de él cuando lo necesites y de la forma en que mejor te convenga.

¿Cómo saber si ya pagaron el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para verificar el pago correspondiente a diciembre de 8 mil 480 pesos debes consultar el saldo de la tarjeta a través de la app del Banco del Bienestar siguiendo los siguientes pasos:

Ve a la tienda de aplicaciones y descarga la app del Banco del Bienestar

Acepta los ‘Términos y condiciones’

Proporciona tu número de celular

Escribe los 16 dígitos de tu Tarjeta del Bienestar y la NIP del cajero

Genera una contraseña y confírmala

También puedes consultar el depósito llamando a la línea del Bienestar 800 900 2000. Toma en cuenta que no debes dar datos personales a nadie ni hacer ningún tipo de consulta con intermediarios.

¿Aumentarán el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

El Gobierno de México confirmó oficialmente que en 2026 habrá un aumento en el salario mínimo que pretende superar el 3.1% de inflación, lo que quiere decir que el monto de los algunos programas de Pensión Bienestar también aumentarán.

Jóvenes Construyendo el Futuro también tendrá un aumento de acuerdo al salario mínimo; a partir del 1 de enero irá de 8 mil 480 pesos a 9 mil 582.47.

“Con el incremento del 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, las y los derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán también un aumento en su apoyo económico mensual, el cual ascenderá a 9,582.47 pesos”, señala el programa.