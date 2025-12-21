Candice Swanepoel, top model y estrella de Victoria’s Secret, rodó una sesión fotográfica para promocionar la colaboración que hizo su marca Tropic of C con la revista de moda y lujo Ocean Drive.

A través de sus redes sociales, la celebridad compartió algunos detalles de la sesión que rodó para promover la nueva colaboración.

En las imágenes, Candice se lució ataviada con un traje de baño negro, compuesto por un bralette negro de copa triangular, finos tirantes y un broce rectangular por el frente, a juego con un bikini de cintura baja.

En otra fotografía compartida, la modelo sudafricana se mostró ataviada con un bikini atado por los costados, con estampado de leopardo, omitió el bralette y apostó por combinar la escasa prenda con botas negras extralargas.

Candice presumió su belleza con maquillaje bronceado que le dio efecto de porcelana a su piel; su cabellera rubia se vio peinada con extensiones onduladas.

Según anunció en dicha publicación, ella, junto a otras modelos, posaron para la que será la primera portada del 2026. Las prendas utilizadas en la sesión son aparte de las últimas colecciones de temporada que su marca lanzó a través de redes sociales, donde tiene gran popularidad entre modelos e influencers.

Candice ha dedicado su tiempo y esfuerzo en la marca de trajes de baño que lanzó antes de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret por boicot; la modelo fue una de los ángeles e imágenes principales por años.

Topic of C surgió en 2016, fruto de la colaboración entre Swanepoel y Daniela Manfredi, vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, en un momento en que Swanepoel se encontraba criando a su primer hijo.

En una entrevista para Forbes, la celebridad compartió que su sueño siempre había sido lanzar su propia marca, y que el nacimiento de su hijo le brindó la oportunidad de adentrarse en el mercado de la moda no solo como diseñadora, sino también con una visión empresarial.

“Me encanta la fotografía, las imágenes y la belleza en general. Había estado trabajando y fotografiando natación durante tantos años, y como una forma de mantener mi mente trabajando durante las sesiones de fotos, analizaba el producto”, dijo.