Meghan Markle y el príncipe Harry no están dispuestos a perder su estatus y el estilo de vida que tienen en California, Estados Unidos, por eso, estarían buscando la forma de ganar dinero a través de su popularidad y prestigio: una fuente reveló que los duques de Sussex han recurrido a cobrar 100 mil dólares a quienes deseen tener una cena privada con ellos.

El 2025 ha sido uno de los años más complicados para el matrimonio compuesto por la exactriz de “Suits” y el hijo menor de la princesa Diana y el rey Carlos III. Durante este año ambos lanzaron varios proyectos, los cuales no fueron bien recibidos por el público ya que se colocaron en los niveles más bajos de audiencia de Netflix.

Tras el fracaso que las series “With Love, Meghan” y “Polo”, los duques de Sussex han tenido que tomar cartas en el asunto y redireccionar su camino antes de que acumulen más problemas y su popularidad continúe a la baja.

Una fuente le dijo a RadarOnline que el príncipe Harry y Meghan Markle están cobrando a donantes millonarios la suma de 100 mil dólares por cenar con ellos; de acuerdo con dicho medio, el duque y la duquesa de Sussex han tomado esta inusual medida de recaudar fondos para su organización benéfica Archewell.

Según reportes, la pareja recurrió a CharityBuzz, una plataforma de recaudación de fondos, para facilitar las cenas. Hasta ahora, Archewell dependía principalmente de contribuciones de benefactores ricos para financiar sus actividades, sin embargo, la nueva medida ha generado controversia sobre todo porque varios se preguntan quién pagaría dicha cantidad para estar con ellos.

El corresponsal real Rupert Bell dijo: “Es una cantidad de dinero indecorosa para que probablemente te digan un montón de palabrería si están dando un discurso. Pero si eso es lo que se están saliendo con la suya, bien hecho. Pero sí parece una cantidad ridícula de dinero para escuchar a dos personas cuyas relaciones públicas en las últimas semanas y meses han sido bastante impactantes”.

Los fans de la familia real criticaron a la pareja por este intento de ganar dinero: “Preferiría ver cómo se seca la pintura”, “Espero que (Meghan) no esté haciendo también el catering”, “Tendrían que pagarme eso para asistir” y “En este momento, más les vale vender sus almas”, escribieron.