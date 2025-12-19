¿Alicia Villarreal estaría acabando el 2025 en bancarrota? José Martínez Garay, abogado que llevó la demanda de dos de sus extrabajadores, reveló que está por iniciarse el remate de bienes de la cantante para cubrir un saldo de más de 8 millones de pesos tras emitirse hace un par de años dos resoluciones a favor de los quejosos.

El problema para la exvocalista del Grupo Límite se agudiza ya que los demandantes están buscando embargar su fideicomiso donde están las propiedades con las que podría cubrir la deuda.

Todo parece que los últimos días de este 2025 están trayendo más problemas a la güerita consentida luego de que durante este año se terminará su matrimonio de 20 años, demandará a Cruz Martínez por violencia familiar, saliera a la luz el distanciamiento con su hija Melenie y se enfrascara en declaraciones con su exesposo Arturo Carmona.

De acuerdo con el programa Siéntese Quien Pueda, José Reyes y Javier Miranda ganaron en 2007 y 2019 un par de demandas que cada uno presentó de forma personal.

En ellas, se indica que Alicia Villarreal tendrá que entregarles una suma autorizada por un juez.

En el caso de José Reyes pese a que inicialmente la cantante aparentemente cumplió con una parte del pago, el abogado aseguró que aún hay un remanente de 50 mil pesos, pero que podría aumentar hasta casi 4 millones de pesos.

A esto se suma el monto que la exvocalista del Grupo Límite tendría que pagarle a Javier Miranda de casi 9 millones de pesos.

"Concluimos ya con una sentencia definitiva en el 2019 y finalmente le dieron la razón, en este caso, a Javier Miranda. Hay una resolución por 8 millones 772 mil pesos a favor de Javier Miranda ", reveló al programa estadounidense.

El abogado José Martínez Garay dijo que para que la cantante cumpla con las sentencias "se está embargando el fidecomiso que ella tenía de todas sus propiedades ".

Explicó que: " Estamos en la etapa de ejecución de remate de de esos bienes de Marta Alicia Villarreal. Están evaluando, tomando las propiedades para que den el total de la cantidad adeudada. Se remata y se reparte entre los trabajadores ".

Hasta el momento la cantante no ha dado detalles de este proceso legal que enfrenta al cierre de este 2025 luego de tener que resolver su vida privada en medio del ojo público.