La adulta mayor hallada abandonada e inconsciente en la carretera de Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, fue identificada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Fiscalía General estatal abrió una carpeta de investigación del caso.

De acuerdo con fuentes consultadas por ViveUSA, luego de que la adulta mayor recobró la conciencia dijo llamarse Nilda Perales Ramos, sin embargo, no logró dar más datos sobre su identidad.

Autoridades del DIF de Tamaulipas informaron que como parte de las indagatorias buscan saber si la mujer fue medicada antes de ser abandonada a borde de carretera en una silla de ruedas, donde paramédicos de Cruz Roja la rescataron el pasado 17 de diciembre y detectaron que sus piernas y manos estaban amoratadas.

Por su parte, la fiscalía de Tamaulipas informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de abandono de persona, en contra de quien resulte responsable .

¿Quién es la mujer mayor abandonada en Tamaulipas?

Tras revelarse que el nombre de la mujer abandonada es Nilda Perales Ramos, el DIF estatal informó contactaron a las autoridades estadounidenses para ampliar la investigación de su origen.

Confirmaron que podría ser residente de Laredo, Texas, por lo que solicitaron apoyo consular para saber cómo es que cruzó la frontera con México.

<<Sí, aunque usted no lo crea, está abuelita fue abandonada a un lado de la carretera, igual que un perro, ésto en Matamoros, Tamaulipas.>> pic.twitter.com/FThI9sw8Ms — Hector Trejo (@HtTrejo) December 18, 2025

Además, mencionaron que luego de revisar la vestimenta con la que la encontraron a la intemperie, una sudadera gris, pants negros, calcetas gruesas amarillas sin calzado, determinaron que habría estado internada en un hospital de Estados Unidos, sin dar más detalles al respecto.

Sobre los familiares o personas responsables del cuidado de la mujer, cuya ciudadanía también se desconoce, aún no se tiene el reporte que se hayan presentado para buscarla.

Tras ser rescatada el pasado miércoles, Nilda permanece bajo supervisión médica en el Hospital General de Matamoros luego de revelarse que llegó con signos de hipotermia y un cuadro severo de desnutrición.