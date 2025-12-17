La modelo argentina Dorismar preocupó a sus fans luego de que informara que fue hospitalizada y operada debido a una cirugía estética mal realizada, la cual le provocó varias consecuencias físicas y de salud. La famosa compartió con sus seguidores cómo se encuentra y mostró los daños que sufrió en su rostro tras el procedimiento que se le realizó de manera inadecuada. ¿Qué fue lo que le pasó? Te contamos todo lo que se sabe.

Dorismar, de 50 años, compartió en sus redes sociales que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica luego de que una cirugía estética le desfigurara el rostro, procedimiento que le dejó secuelas ya que en el video que compartió en sus redes sociales se aprecia que tiene dificultad para hablar.

De acuerdo con TVNotas, en los últimos años, Dorismar se sometió a varias cirugías reconstructivas de nariz con el doctor José Achar; en una segunda intervención, tras haber quedado inconforme con la primera, el médico limó de manera excesiva su tabique, lo que dio como resultado que dicho tabique quedara pequeño y curvo, además de que, al parecer, colocó un implante artificial sin la autorización de la modelo.

Dicho implante fue rechazado por su cuerpo y generó pus; aunque Dorismar siguió las indicaciones médicas, su tabique nasal colapsó dejando su nariz mutilada y con problemas respiratorios. Para intentar solucionar la situación, dicho doctor realizó una tercera cirugía en 2024 con otro implante, pero tampoco funcionó.

Sería por estas razones por las cuales Dorismar informó en su cuenta de Instagram que viajó a Colombia para recibir atención médica urgente: en un breve video que compartió muestra cómo se encuentra en el primer día de su recuperación.

“Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá me vine a operar con una eminencia de médico, estoy obteniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz; estoy en rehabilitación, es mi primer día, mañana voy a estar mucho mejor”, manifestó. Aseguró que está tranquila pues se encuentra en buenas manos.

Dorismar revela que fue víctima de una cirugía estética mal realizada. Foto: Tomada de Instagram @dorismartv

¿Quién es Dorismar?

Dorismar, nacida en Buenos Aires, Argentina, fue una de las modelos más reconocidas de los últimos años, sobre todo por su participación en la pantalla chica: en el 2000 se mudó a Miami para comenzar a trabajar en Univisión como colaboradora en "El Gordo y la Flaca" y como conductora del programa "Caliente”, labor que desempeñó hasta 2006. Llegó a México en 2007 para incorporarse a Televisa en programas como “La Parodia” y “Desmadruga2”.