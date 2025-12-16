Martha Higareda sorprendió este martes al revelar la fuerte crisis de salud que la llevó a estar "entre la vida y la muerte" tras el nacimiento de sus gemelas.

Pese a que hace un mes con una tierna foto, su esposo, el influencer Lewis Howes anunciara la llegada de sus hijas en medio de "algunos sustos de salud", hoy la actriz mexicana de 42 años por fin reapareció en redes sociales, donde suele estar muy activa, dando detalles de lo ocurrido luego de su parto.

"Con profunda gratitud a Dios, estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa", publicó Martha junto con varias fotos en la que además de aparecer acompañada de sus bebés y esposo también compartió unas en las que se le ve hospitalizada.

Higareda contó que la crisis fue tal que llegó a vivir " una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía ".

Detalló que, tras ser dadas de alta, y ya en casa su estado de salud se deterioró percatándose que su presión arterial se había disparado, por lo que Lewis la llevó a urgencias, donde le reportaron que tenía 215 de presión.

"Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias ".

Como es bien conocido entre quienes siguen a Martha Higareda en sus podcasts, es una mujer sumamente religiosa, por lo que al relatar los problemas de salud aseguró que fue la intervención divina a través del equipo médico quien la sacó de adelante.

"Sé que Dios y el rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar ".

Desde que deseaba convertirse en madre, la actriz llegó a compartir en redes sociales los retos físicos, mentales y emocionales a los que se enfrentó.

Luego al dar la noticia de su embarazo, ella y su esposo alegremente fueron subiendo más fotos de los cambios de la actriz, sin embargo, en las últimas semanas cercanas al parto ambos dejaron de postear por lo que sus fans prendieron las alertas y fue que varias semanas después Lewis dio una breve actualización.

Sin embargo, el hermetismo se mantuvo por un tiempo más hasta que Martha rompió el silencio con esta noticia generando que varias amigas del medio le mostraran su apoyo, entre las que están Anahí, Cecilia Suárez, Sharis Cid y Odalys.

¿Qué riesgos implica la preeclampsia posparto que sufrió Martha Higareda?

De acuerdo con la Clínica Mayo en Estados Unidos la preeclampsia posparto como la que sufrió Martha Higareda "es una afección poco frecuente que se produce cuando una mujer tiene presión arterial alta y exceso de proteínas en la orina inmediatamente después del parto".

Los especialistas médicos indican que generalmente se puede manifestar durante el embarazo, sin embargo, hay cuadros clínicos que indican que puede manifestarse 48 horas después del parto o hasta en un lapso de seis semanas.