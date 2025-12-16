Diciembre es uno de los meses más mágicos para visitar Nueva York. Las luces, los adornos y el espíritu navideño transforman la ciudad en un escenario único. Aunque el famoso árbol del Rockefeller Center en Manhattan suele ser la atracción principal, Brooklyn guarda un secreto que cada año deslumbra a miles de visitantes: las luces navideñas de Dyker Heights.

¿Dónde está Dyker Heights y por qué es tan especial?

Dyker Heights es un vecindario ubicado en Brooklyn, sobre una colina entre Bay Ridge, Bensonhurst, Borough Park y Gravesend Bay. Su historia se remonta a finales de 1800 como un desarrollo residencial de lujo, pero hoy es conocido mundialmente por su espectacular tradición navideña.

La costumbre de decorar casas con luces comenzó en la década de 1940, cuando Lucy Spata, residente de la calle 84, adornó cada rincón de su hogar con ángeles, soldados de juguete y muñecos de nieve. Lo que empezó como una iniciativa personal se convirtió en una tradición que hoy reúne cientos de casas con decoraciones impresionantes, inspirando a generaciones y apoyando causas benéficas.

¿Cuándo visitar Dyker Heights?

La mejor época para disfrutar este espectáculo es después del Día de Acción de Gracias y durante todo diciembre. Las luces se encienden al atardecer y muchas casas las apagan alrededor de las 9:00 p.m., por lo que se recomienda llegar entre 7:00 y 8:00 p.m. para recorrer con calma.

¿Dónde están las mejores luces?

El corazón de la decoración se encuentra entre la 11th Avenue y la 13th Avenue, desde la 83rd hasta la 86th Street. No hay un costo fijo para recorrer el vecindario por tu cuenta, pero se sugiere donar entre 1 y 5 dólares a las familias, quienes destinan el dinero a organizaciones benéficas.

Tours privados: una experiencia completa

Para quienes buscan una experiencia guiada, los residentes crearon la empresa Dyker Heights Christmas Lights (DHCL) , que ofrece recorridos en autobús o a pie. El tour incluye:

Salida desde Midtown Manhattan, cerca de Winter Village en Bryant Park.

Traslado cómodo con vistas al skyline y edificios históricos.

Guía local experto, que comparte la historia de la tradición.

Recorrido por las casas más famosas, incluyendo la de Lucy Spata.

Decoraciones con miles de luces, renos, belenes y personajes de tamaño real.

Regreso al Bryant Park Winter Village, a pocos pasos del árbol del Rockefeller Center.

Este tour es ideal para quienes desean sumergirse en el espíritu navideño sin preocuparse por el transporte.

Dyker Heights no es solo un espectáculo visual; es una muestra de comunidad, generosidad y pasión por la Navidad. Cada casa cuenta una historia y cada luz refleja el esfuerzo de familias que, año tras año, mantienen viva una tradición que comenzó hace más de 40 años.

Si visitas Nueva York en diciembre, Dyker Heights es una parada obligatoria. Prepárate para caminar entre miles de luces, sentir la magia navideña y vivir una experiencia que recordarás por siempre.