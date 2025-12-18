La muerte de una periodista de deportes, Christina Chambers, ha sacudido a Alabama, Estados Unidos, luego de que el cuerpo de su esposo, Johnny Rimes, y el de ella fueran encontrados dentro de una casa en Hoover, el pasado martes.

De acuerdo con The New York Post, el departamento de la policía local reportó que ambos presentaban heridas de bala y que dentro de las primeras líneas de investigación sospechaban que se trataba de un homicidio suicidio.

Informaron que la casa pertenecía a la familia de la reportera y al momento del reporte encontraron que estaba el hijo de 3 años de edad de la pareja, quien se encontraba ileso.

El portal WBRC 6, donde Christine trabajó de tiempo completo como reportera de deportes durante seis años, 2015 a 2021, reveló el fallecimiento de su colega.

Este año había estado colaborando como periodista independiente en el canal mientras que a la par ejercía como profesora en Miles Colleges.

Entre las condolencias que han escrito en redes sociales amigos, familia y de la comunidad estudiantil dejan ver el impacto de la muerte tan inesperada de la joven.

El pasado miércoles la WBRC transmitió un homenaje en honor a Chambers por su labor periodística y su gran compañerismo al momento de las coberturas, mencionaron.

En 2015 encabezó el segmento deportivo "Sideline" en donde impulsaba los deportes locales, además de que en su trayectoria cubrió deportes profesionales como el futbol americano y el automovilismo.

Además, fue docente de periodismo en Thompson High School.

Por su parte, la Miles Colleges envió sus condolencias a la familia y a sus colegas.

"La pasión de Christina por el periodismo deportivo era evidente en cada historia que contaba

"Estamos agradecidos por el cuidado y autenticidad que trajo a las historias que elaboró que reflejaron el Miles College y destacaron nuestros hitos, logros y estudiantes-atletas".