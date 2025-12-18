A cinco meses del furor que causó la exposición de una infidelidad en la "kiss cam" de Coldplay en Boston, Kristin Cabot, exjefa de Recursos Humanos de Astronomer, por primera vez rompió el silencio contando la dura realidad que hasta la fecha enfrenta a consecuencia de aquella noche con su exjefe Andy Byron.

En entrevista para The New York Times, la mujer de 53 años reconoció que un par de bebidas y la adrenalina del momento la llevaron a exponerse de esa manera, pero puntualmente aclaró que antes de ese inesperado momento no había tenido ningún tipo de relación romántica con Byron.

“Tomé una mala decisión, me eché un par de High Noons, bailé y me comporté inapropiadamente con mi jefe. Y no es nada. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, dijo la mujer que tras meses de duras críticas en redes y acoso en la calle permanece soltera y reconstruyendo su vida.

Kristin Cabot contó que aquel 25 de julio estaba muy emocionada por salir dado que estaba en medio de negociaciones para divorciarse, por lo que ir a escuchar a Coldplay con sus amigos sonaba a una buena idea.

Reveló que ese mismo día se enteró que su entonces pareja también iría al concierto, hecho que tomó relevancia hasta que quedó expuesta en las cámaras del estadio.

La extrabajadora de Astronomer contó que entre sus primeras preocupaciones que le pasaron por la cabeza fue que no quería lastimar a su exesposo y afectar su trabajo.

Horas después mientras ella y Andy decidían como reportar lo sucedido a la empresa, fue alertada que el video se había viralizado, por lo que ahora a su angustia se sumaban las reacciones que pudieran tener sus hijos y sus seres queridos.

Cabot relató que al paso de las semanas y de vivir el impacto mediático de las "kiss cam" de Coldplay, las consecuencias de aquella noche también afectaron a su familia generando que, en particular sus adolescentes, temieran estar en espacios abiertos dado a que la gente desconocida al reconocerla la señalaban sin reparos.

Detalló que en redes sociales por semanas fue insultada por miles de personas que la etiquetaron como "rompehogares" y "zorra", hecho que ha aprendido a enfrentar, pero lo que la sigue desconcertando son los mensajes en los que además de agredirla dan detalles de los lugares que frecuenta cerca de casa.

Romper el silencio tras el llamado "Coldplay gate", Kristin Cabot dijo que no es sólo para contar su historia también lo es para dar una lección de vida a su familia.

“ Quiero que mis hijos sepan que uno puede cometer errores y meter la pata de verdad. Pero no tienen por qué amenazarlos con matarlos por ellos ”.

Sobres su relación con Andy Byron, quien también renunció a Astronomer tras el escándalo del concierto, Cabot dijo que al inicio estaban en contacto para afrontar las consecuencias laborales.

Sin embargo, al quedarse desempleados compartían mensajes sobre las noticias que surgían alrededor de su caso que estaba siendo cubierto por toda la prensa internacional, pero que en septiembre decidieron distanciarse para poder resolver su vida personal y emocional.

Siendo que a la fecha no están juntos.