La socialité Antonela Roccuzzo irradió belleza en su cuenta de Instagram al lucirse ataviada con un espectacular vestido blanco, ajustado a su silueta.

La prenda tenía escote en V y mangas ligeramente fruncidas. Posó en un entorno blanco para que su joyería de oro fuera protagonista: Un espectacular collar, gargantilla y aretes de Tiffany & Co., marca de la que es embajadora.

Para esta sesión fotográfica, sus estilistas alisaron su cabellera y deslumbró con un maquillaje de apariencia natural. Sumó más de 483 mil reacciones y decenas de comentarios que alabaron su apariencia: “La más hermosa”, “princesa” y “Sos una reina, bienvenida a Rosario” fueron algunos de ellos.

Las fotografías salen a la luz luego de que su esposo, Lionel Messi, levantara la copa de campeones de la MLS. El futbolista argentino ganó el torneo con su equipo Inter Miami CF, del que también forma parte Luis Suárez.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo, de 37 años de edad, ya tiene 40 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha valido el título de influencer y embajadora de marcas tan importantes como Adidas y Alo Yoga. Constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.