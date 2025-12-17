La confrontación entre el exjurado Omar Harfouch y el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, sigue en aumento. Ahora se reveló que el pianista libanés inició un pleito legal contra el empresario mexicano en Estados Unidos.

Además, se dio a conocer que presuntamente el presidente del certamen estaría en arresto domiciliario para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta vinculación en los delitos de narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

¿Porqué Harfouch demandó a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo?

El paparazzi Jordi Martin este martes en su canal de Youtube aseguró haber estado en contacto con el exjuez de Miss Universo y fue él quien le reveló el duro panorama que se está generando dentro de la organización del concurso de belleza más importante.

"Ayer presentó en Nueva York Omar Harfouch (una querella) contra Raúl Rocha, le ha presentado una demanda donde le reclama daños emocionales, daños económicos ", aseguró el reportero.

Además, precisó que el músico espera una reparación económica tras sentirse estafado.

"Este señor tiene que pagar por ello", según le habría dicho Harfouch al respecto.

Asimismo, el paparazzi dijo se trata de una demanda civil presentada en la Corte de Nueva York donde se espera que "el juez determine si pasa a un grado superior y que pase ya a ser penal".

¿Por qué Raúl Rocha presuntamente se encuentra en arraigo domiciliario?

Sobre la revelación que Harfouch hizo sobre que Raúl Rocha está en arraigo domiciliario por su presunta participación en al menos tres delitos federales, Jordi Martin dijo: " Me asegura que Raúl Rocha estaría colaborando con las autoridades mexicanas, que habría evitado así el ingreso en prisión, pero aún y así está bajo arresto domiciliario ".

"Me asegura Omar Harfuch que (Rocha Cantú) ha intentado escapar de la justicia. Me dice: 'intentó escapar, perdió su inmunidad y diplomática cuando Guatemala le retiró el pasaporte y le cancelaron el título de consulado honorario'"

"Me asegura que Raúl Rocha está bajo arresto domiciliario, que está negociando con las autoridades, con la Fiscalía General de la República de México y que está colaborando para ser testigo, el que estaría evitando su ingreso en prisión a toda costa.

" Ese es el miedo que tiene Raúl Rocha ingresar en prisión ", afirmó el paparazzi, que ha colaborado para el "El Gordo y la Flaca".

¿Cuándo empezó la polémica dentro de Miss Universe?

Cabe recordar que las tensiones dentro de Miss Universe y la revelación de los presuntos vínculos de Rocha con el crimen organizado surgieron luego de que días previos a la gran final del certamen, Harfouch acusó de un presunto "jurando secreto improvisado" que habría elegido a las 30 finalistas.

Hecho que lo habría orillado a renunciar a formar parte del jurado en la final del concurso que se celebró el pasado 20 de noviembre en Tailandia.

Desde entonces, el músico libanés en diversas entrevistas a medios de comunicación internacionales y en sus redes sociales ha dicho que Fátima Bosch fue elegida con antelación para ser Miss Universo 2025, por una supuesta relación comercial que tendría Rocha Cantú con Bernardo Bosch, papá de la tabasqueña, quien es trabajador de Pemex.

Bajo este contexto, por su parte, seis días después de que Fátima Bosch se coronara como Miss Universe 2025, en un comunicado la FGR informó que desde el 28 de noviembre de 2024 Raúl Rocha Cantú tiene una carpeta de investigación abierta en su contra en la que también están implicadas 13 personas más.

Días después se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera en México congeló las cuentas bancarias del mexicano.