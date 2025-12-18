Georgina Rodríguez protagoniza la reciente portada de la revista Elle España y para su colaboración, la celebridad rodó una glamorosa sesión fotográfica luciendo conjuntos de lujo y su millonario anillo de compromiso.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales, la prometida de Cristiano Ronaldo aparece ataviada con un un conjunto de ropa interior blanco de Calvin Klein, compuesto por una platera de cuello redondo, a juego con pantaletas de cintura baja, con la icónica franja de la firma en la pretina.

Le sumó una blazer de solapa ancha, calcetines blancos, así como tenis Samba de Adidas, un brazalete de diamantes, pendientes a juego y su anillo.

Complementó su elegante apariencia con su cabello peinado con raya de lado y voluminosos mechones acomodados detrás de sus hombros; su rostro se mostró definido por labial nude, ligeras sombras en los párpados y un fino cat eye.

Bajo la publicación, Georgina escribió que había hecho cuatro versiones de portada para la revista de moda, todas ellas llenas de glamour y lujo.

En la entrevista que dio, la influencer habló de su compromiso con Cristiano Ronaldo y el millonario anillo que le entregó hace unos meses después de casi 10 años juntos.

Según dijo, el hecho que Cristiano le diera un anillo de más de 3 millones de dólares fue “lo mínimo que podía hacer” después de haber tardado tantos años en pedirle matrimonio, aunque no tenía idea que alguna vez se comprometería.

“Es precioso. Es lo mínimo que podía ofrecerme después de diez años de espera (risas). La verdad es que, cuando me propuso matrimonio, era lo último que tenía en mente”, señaló la modelo.

Geo contó que después de recibir el anillo se olvidó un poco de él hasta que lo vio con la luz del día a la mañana siguiente.

“Me llevó mucho tiempo asimilar la enorme piedra que me dio. Me quedé tan impactada que la dejé en mi habitación y no la abrí a la luz del sol hasta el día siguiente (risas)”, recordó.

En una entrevista separada, Cristiano Ronaldo reveló algunos detalles de su próxima boda con la madre de sus cinco hijos. El futbolista detalló que se casarán en el verano de 2026, luego de concluir su participación en el Mundial de futbol, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La pareja planea casarse en Madeira, ciudad natal de Ronaldo, el próximo verano, según se informa. La ceremonia cristiana tendrá lugar en la Catedral de Funchal después de que concluya el Mundial. Posteriormente, la recepción se celebrará en un elegante hotel, de acuerdo con el Jornal da Madeira.

Según contó el astro, su boda se llevará a cabo de manera privada y sencilla, ya que a la celebridad de la televisión “no le gustan las grandes fiestas, le gustan las cosas privadas”.