Astrónomos en todo el mundo y fotógrafos aficionados, así como otros curiosos del espacio, se están esforzando por avistar el cometa 3I/ATLAS, ya que tiene programada una visita a la Tierra para este viernes 19 de diciembre de 2025 durante su perigeo, que será su máximo acercamiento a nosotros.

Si bien el ejercicio de defensa planetaria de la Red Internacional de Alerta de Asteroides, coordinada por la NASA y la ONU, lo estará vigilando a la par de que lo investiga más a fondo para informarnos cada detalle de su naturaleza, nosotros podremos observar el objeto interestelar con nuestros propios medios y maravillarnos de dicho evento que será único en la vida.

¿Cómo observar el cometa 3I/ATLAS a su paso por la Tierra?

Las principales agencias espaciales como la NASA y la ESA también lo captarán y lo fotografiarán para después mostrarnos sus mejores imágenes, pero en lo que eso ocurre, tenemos algunas opciones para observarlo en vivo.

La simulación en línea Eyes on the Solar System (Ojos en el Sistema Solar) de la NASA es una de las principales herramientas que nos servirá para seguir a 3I/ATLAS por su perigeo. Eyes on the Solar System muestra la ubicación actual y la trayectoria de 3I/ATLAS a medida que se desplaza a través de nuestro Sistema Solar. Esta plataforma está disponible en inglés en el sitio web de la agencia.

Por su parte, el Proyecto del Telescopio Virtual también lo transmitirá en vivo a partir de las 22 horas CST (horario estándar central), que es la misma que en México.

Fuera de las transmisiones en vivo, podremos observar el cometa con binoculares y telescopios de amplio alcance desde varios puntos de la Tierra, incluido México.

Se estima que el mejor momento de visualización sea antes del amanecer. Si bien el 19 de diciembre será su máximo acercamiento, a una distancia de 270 millones de kilómetros de nosotros, el 3I/ATLAS permanecerá observable hasta la primavera boreal de 2026.

¿Hay peligro de que el 3I/ATLAS choque con la Tierra en su acercamiento?

La NASA asegura que no representa ningún peligro para la humanidad debido a la distancia que pasará cerca de la Tierra.

Además de esto, pese a las teorías que han surgido desde su descubrimiento en julio sobre su origen extraterrestre y su control artificial, la misma agencia ha afirmado que el objeto interestelar es un cometa convencional, proveniente de algún punto del universo profundo y que cuando concluya su trayectoria dentro del Sistema Solar se irá y no volverá en millones de años.

Lo anterior quiere decir que no hay posibilidad de que el objeto amenace a la humanidad, como lo ha sugirió Avi Loeb, experto de la Universidad de Harvard en sus decenas de teorías, o cambie la perspectiva que tiene de su lugar dentro del universo.