El máximo acercamiento que 3I/ATLAS tendrá con la Tierra el próximo 19 de diciembre , en un fenómeno llamado perigeo, está causando sensación dentro de la ciencia y entre los observadores del cielo oscuro debido a que su trayectoria cerca de nosotros podría dar detalles de su verdadero origen y naturaleza… ¿Se confirmará como un cometa o revelará como una nave extraterrestre?

Si bien todos los ojos están puestos en el objeto interestelar y los expertos han puesto a trabajar telescopios y sondas espaciales para su vigilancia, recientemente la NASA señaló que una de sus sondas se apagó mientras lo monitoreaba.

En un comunicado, la agencia espacial estadounidense señaló que la sonda MAVEN (Atmósfera de Marte y Evolución Volátil) se apagó el pasado 4 de diciembre, 15 días antes del perigeo de 3I/ATLAS, precisamente mientras observaba al objeto interestelar desde la superficie de Marte.

MAVEN, que fue puesto sobre el planeta rojo en 2014 para investigarlo, supuestamente se movió detrás de Marte a la par que rastreaba al 3I/ATLAS, cuando de repente dejó de transmitir y comenzó a girar de manera inusual.

Según la agencia espacial estadounidense, la sonda se movió detrás de Marte mientras rastreaba el objeto interestelar, luego de repente dejó de transmitir y comenzó a girar de manera inusual cuando reapareció a la vista de la Tierra.

El incidente, ocurrido al otro lado del planeta, interrumpió la transmisión al reaparecer a la vista de la Tierra y alteró la órbita de MAVEN. La NASA detalló que está analizando fragmentos de datos, sin información directa de la nave, para determinar la causa. No se confirmará el cambio orbital hasta que se reanuden las transmisiones.

En octubre, MAVEN supuestamente fotografió al cometa 3I/ATLAS a 18 millones de millas de distancia, aunque las imágenes fueron criticadas por su mala calidad.

Este es uno de los incidentes más graves en la década para la NASA, debido a que no había ocurrido recientemente que una sonda se desconectara y haya modificado su órbita.

Este hecho ha originado un sinfín de teorías conspirativas y ha levantado la sospecha entre los seguidores de la astronomía, debido a que creen que la sonda no se apagó por sí sola, sino que fue desactivada para no mostrar la verdadera naturaleza del cometa durante su perigeo.

Tras divulgarse esta noticia, usuarios de internet han señalado que en realidad la NASA está ocultando información sobre el objeto interestelar y está bloqueando la posibilidad de que la humanidad confirme que no está sola en el universo a través de los datos que la sonda podría lanzar.

Avi Loeb, experto de la Universidad de Harvard opinó que es extraño que este evento ocurriera precisamente cuando el cometa se acercará a la Tierra y lamentó que se perdieran imágenes importantes tras cambiar su órbita y desconectarse.

“Tras diez años de funcionamiento continuo, ¿por qué la nave dejó de responder justo cuando este cuerpo interestelar pasaba relativamente cerca de Marte?”, cuestionó el astrofísico.

“MAVEN, en teoría, habría tomado fotografías de 3I/ATLAS, ya lo hizo y vimos algunos datos. Entonces, ahí lo tenemos: ahora la NASA dice que, de repente, MAVEN ha desaparecido, lo que significa que no podemos publicar esas imágenes”, destacó.