Tras el hallazgo de una adulta mayor abandonada en sillas de ruedas en una carretera de Matamoros, Tamaulipas, las autoridades estatales solicitan ayuda para dar con su identidad y localizar a sus familiares.

En redes sociales se viralizó el video donde un equipo de paramédicos de la Cruz Roja atendió este jueves el reporte de una mujer de aproximadamente 90 años que se encontraba sola e inconsciente a merced de la intemperie.

Presuntamente tenía signos de hipotermia por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital General de la zona donde se diagnosticó que presentaba un cuadro de desnutrición severa.

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tamaulipas emitió una ficha para coadyubar en la búsqueda de los familiares de la adulta mayor.

Este caso ha desatado la indignación en redes por la falta de atención de la familia, considerado el abandono como un acto de crueldad y exigen se investigue para dar con los responsables.

Medios locales reportaron que las autoridades se pusieron en contacto con sus homólogos en Texas para conocer si había el reporte de una mujer características similares a la hallada en Matamoros.

Esto derivado de que la ropa que viste es similar a la que se dan en los hospitales aledaños al estado vecino.

Se desconoce cuánto tiempo llevaba en el lugar.

La adulta mayor presuntamente sigue siendo atendida por personal médico mientras tanto continúan las labores para identificarla y conocer cómo fue que apareció en su silla de ruedas al borde de una carretera.