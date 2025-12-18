Una balacera cerca del Ángel de la Independencia entre un grupo de presuntos extorsionadores y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sorprendió este jueves a los capitalinos, la cual dejó un policía herido y seis hombres detenidos.

De acuerdo con un comunicado publicado por las autoridades de la Ciudad de México, la SSC recibió la denuncia de extorsión de una empresa de paquetería que dijo haber recibido amenazas, por lo que como parte de la investigación desplegaron un operativo en inmediaciones de la calle Río Ebro.

Los supuestos delincuentes arribaron a la empresa armados, por lo que los agentes de Inteligencia e Investigación Policial decidieron intervenir.

Uno de los implicados al notar la presencia de las autoridades empezó a disparar y en respuesta los uniformados repelieron la agresión.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, un par de hombres también respondieron a las detonaciones desde la terraza de un inmueble cercano al enfrentamiento que se dio a plena luz del día en la colonia Cuauhtémoc.

Otro de los videos muestra a un sujeto a ras de calle, escondiéndose de tras de una barda de donde también disparaba contra los uniformados.

También se muestra el momento en que más de una decena de policías irrumpen un domicilio en calles de donde se desató la agresión.

La circulación vehicular en calles aledañas a Río Ebro fue desviada ante el riego de la situación.

Hay seis detenidos por la balacera en la CDMX.



Policías capitalinos respondieron a una agresión armada en un operativo contra extorsionadores de una empresa de paquetería en la calle Río Ebro de la alcaldía Cuauhtémoc.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/1cnVCDkUqi — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 18, 2025

La SSC informó que derivado de la balacera tras un sobre vuelo del equipo Cóndores se logró la detención de cuatro hombres, entre 30 y 54 años de edad, y posteriormente se localizaron dos más.

Los seis presuntos implicados fueron llevados ante un agente del Ministerio Público donde se determinará su situación legal.

Las investigaciones sobre la denuncia de extorsión seguirán su curso, detalló la Secretaría.

Sobre el estado de salud del policía herido, dio a conocer que la lesión fue en el área abdominal, por lo que fue trasladado a un hospital donde se reporta estable.