El registro de línea telefónica es un trámite que es obligatorio para todos los mexicanos que cuenten con teléfono celular con el cual se mantengan comunicados ya sea por llamada, mensajes de texto o cualquier otro medio. Las compañías de telefonía ya confirmaron que quienes no hagan el registro sufrirán la suspensión de su servicio, por tal motivo, es muy importante realizarlo; aquí te compartimos un tutorial, con el paso a paso y la guía completa, de todo lo que tienes que hacer para llevar a cabo el trámite en línea o presencial. ¡Anota los detalles!

¿Sabías que tienes que registrar tu línea de teléfono celular? Sí, las autoridades revelaron que este trámite es necesario para evitar delitos, como extorsión y fraude, así lo dijo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Paso a paso para registrar tu línea de teléfono antes de que la suspendan

Lo que tienes que hacer para registrar tu línea (si eres usuario Telcel) es lo siguiente:

Paso 1 . Decide que si quieres llevar a cabo el trámite en línea o presencial.

Paso 2 . Si es presencial, acude a cualquier Centro de Atención a Clientes a nivel nacional (Modalidad Presencial); si es en línea tendrás hasta tres oportunidades de realizar la vinculación (si no lo consigues, deberás ir a un Centro de Atención a Clientes).

Paso 3 . Presenta alguno de estos documentos: INE, pasaporte o documento nacional de identidad (CURP Biométrica); si haces el trámite en línea, adicionalmente se te solicitará una prueba de vida (selfie) con el fin de validar la identificación oficial que proporciones.

¿Es obligatorio registrar mi línea de celular?

Telcel dijo que el registro de la línea sí es obligatorio ya que si no lo haces no podrás utilizarla y, únicamente, podrás realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana tales como 074, 079, 088, 089 y 911.

¿Cuándo comienza el registro de usuarios de telefonía móvil?

Telcel anunció que por disposición oficial, a partir del 7 de enero de 2026, para contratar y/o mantener tu línea Telcel, será obligatorio vincularla a tu identificación oficial con fotografía y CURP

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea de teléfono celular?

La fecha límite para hacer el registro es el 29 de junio de 2026, de acuerdo con Telcel. A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.