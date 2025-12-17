¿Buscas trabajo? Si no tienes empleo, checa la vacante que lanzó el gobierno de la Ciudad de México en la cual se ofrecen varios beneficios, entre estos, 60 días de aguinaldo y vacaciones superiores a las de la ley. ¿Te interesa postularte? Aquí te compartimos todos los detalles de la oferta laboral para que envíes tu CV lo antes posible.

Las autoridades abrieron una vacante antes de que termine el año en la cual invitaron a los interesados a postularse e integrarse al equipo de choferes que conducen uno de los principales medios de transporte de la capital.

“STE CDMX te invita a integrarte a su equipo. ¡Postúlate!”, fue el mensaje que compartieron a través de la cuenta de X de la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi).

¿Cuáles son los requisitos de la vacante de 60 días de aguinaldo?

De acuerdo con la información compartida a través de la página de Servicios de Transportes Eléctricos de la CDMX, los requisitos de la vacante de operador u operadora de trolebús son:

Constancia original que compruebe la experiencia laboral (3 años como mínimo en manejo de vehículos de dimensiones grandes)

Copia y original de Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cédula profesional con fotografía)

Original y copia de comprobante de último grado de estudios.

Original y copia de Acta de Nacimiento

Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad: agua, luz o teléfono)

Copia de RFC (Constancia de Situación Fiscal)

Original y copia de Licencia Tarjetón tipo “C” vigente

2 cartas de recomendación

Copia de CURP actualizado

Copia de Número de Seguro Social actualizado (NSS)

3 fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro con fondo blanco y terminado papel mate).

¿Cuál es el sueldo de la vacante?

La oferta laboral señala que el sueldo mensual base es a partir de $8,614 pesos.

¿Qué prestaciones ofreces la vacante de empleo como operador de trolebús CDMX?

-Sueldo mensual base a partir de $8,614.00

-Fondo de Ahorro

-Vales de Despensa

-Vales de Fin de Año

-60 días de Aguinaldo

-Bono de Productividad

-Aumento salarial

-Seguridad Social

-Vacaciones superiores a las de ley

-Se laboran cinco días por semana

-Seguro de Vida.

⚡🚍 @STECDMX te invita a integrarte a su equipo. 📲 ¡Postúlate! pic.twitter.com/0PSUtFr25g — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 14, 2025

Si necesitas más información, las autoridades señalaron que puedes comunicarte al teléfono 55 5539 2800, ext. 201 o ir a las oficinas en Municipio Libre 402, San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, 09440, CDMX, ambas en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas.