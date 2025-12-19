Los rumores sobre que Yolanda Andrade había sido internada en hospital fueron ciertos, ella misma la confirmó tras ser dada de alta, pero guardó el secreto de cuál fue la razón de su ausencia en la televisión.

En redes sociales, este jueves, la conductora del programa "MoJoe" publicó un mensaje en sus redes dando señales de su mejoría, sin embargo, este viernes subió una historia en la que muestra su mano con la cinta del hospital en la muñeca.

Luego de mantenerse alejada por varios días de las redes y tras los reportes sobre que estaba internada, posteo un mensaje dirigido para todos aquellos que están al pendiente de su salud.

" Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa ", afirmó.

Horas después y tras felicitar en redes a su hermana por su cumpleaños también subió una historia en el que se le ve que toma de la mano a una persona y en la imagen se ve la cinta del hospital con datos de la actriz con fecha del 12 de diciembre.

Como la propia actriz lo ha dicho padece una enfermedad crónica degenerativa que a la luz le ha afectado directamente la movilidad y el hablaba, por lo que su ausencia en las grabaciones de su show de entrevistas que encabeza con Montserrat Olivier prendió en estos días nuevamente las alertas entre sus fans y el gremio artístico, quienes llenaron de mensajes positivos su cuenta de Instagram.

Isabel Lascuraín, cantante de Pandora: "Te abrazo de corazón a corazón siempre mi Joe"

Mariana Seoane: "Te amamos Joe"

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade mantiene el hermetismo sobre el padecimiento que enfrenta luego de que en 2023 empezó a reportar en sus plataformas algunos problemas de salud que, entre otras cosas, la llevaron a usar un parche en el ojo, dejar por un tiempo los sets de televisión, irse a vivir a la playa, usar lentes de sol la mayoría del tiempo, caminar temporalmente con bastón y hasta sufrió cambios de voz.

En medio de las complicaciones, hace unas semanas Joe, como le dicen sus amigas, regresó al sillón de su programa en donde junto con algunas estrellas invitadas abrió su corazón para hablar sobre su salud física y mental.

"Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces porque escucho mi voz y como hablo, siento que yo no lo había escuchado, pero cuando yo me oigo digo: 'No soy yo'", relató.

Pese a ello, tanto a cuadro como en sus redes Yolanda Andrade ha mostrado fortaleza para salir adelante y demostrado que conserva su buen humor.