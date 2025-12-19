TE RECOMENDAMOS

La cantantesorprendió a sus seguidores al lucir casi irreconocible en su última publicación de Instagram.

La estrella posó ataviada con medias transparentes, diminutos shorts y blusa brillante en color vino para evocar todo el espíritu navideño. Como accesorios, llevó un cinturón, al estilo Santa, y moños en su cabellera rubia.

Presumió suy posó para la cámara mientras promocionaba su propia bebida navideña, en colaboración con la cadena de supermercados Erewhon.

La cantante de Genie In A Bottle, que recientemente sorprendió a sus fans con su apariencia que desafía la edad, recibió decenas de comentarios que alabaron su apariencia. Incluyendo: “¿Cómo haces para verte más joven con los años?” y “Eres tan bonita Xtina”.

celebró sus 45 años este 18 de diciembre y luce radiante, aunque también es evidente su pérdida de peso.

El batido Favorite Things de la cantante se puede comprar por $20 dólares y contiene colágeno Biosil, proteína de suero de leche de vainilla Erewhon A2, plátano orgánico, mantequilla de almendras orgánica, arce, lúcuma y tocotrenol.

Erewhon también compartió una publicación en su propia cuenta de Instagram y describió el batido como “una mezcla romántica de vainilla cremosa y almendras, terminada con una cinta de salsa de frambuesa navideña confiturada”

La bebida también “apoya con orgullo la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica”.

, quien ha sido objeto de especulaciones sobre su pérdida de peso en los últimos años, ha zanjado el tema y se siente muy bien consigo misma. La cantante ha hablado abiertamente sobre sus cambios físicos y emocionales, destacando la importancia de sentirse bien consigo misma en cada etapa de su vida.

La ha dicho que sufrió comentarios gordofóbicos a sus 20 años.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años. Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: 'Oh, se está poniendo más gruesa'. Luego, gente de la industria me dijo: ‘Nos gustaba tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”.

En una entrevista con L’Officiel Italia, la cantante mencionó que consume alimentos integrales y menos bocadillos azucarados, además de seguir una dieta basada en plantas y consumir frutas y verduras todos los días sin falta.

A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana, añade yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.

