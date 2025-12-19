La cantante Christina Aguilera sorprendió a sus seguidores al lucir casi irreconocible en su última publicación de Instagram.

La estrella posó ataviada con medias transparentes, diminutos shorts y blusa brillante en color vino para evocar todo el espíritu navideño. Como accesorios, llevó un cinturón, al estilo Santa, y moños en su cabellera rubia.

Presumió su belleza con un maquillaje en tonos nude y posó para la cámara mientras promocionaba su propia bebida navideña, en colaboración con la cadena de supermercados Erewhon.

La cantante de Genie In A Bottle, que recientemente sorprendió a sus fans con su apariencia que desafía la edad, recibió decenas de comentarios que alabaron su apariencia. Incluyendo: “¿Cómo haces para verte más joven con los años?” y “Eres tan bonita Xtina”.

Christina Aguilera celebró sus 45 años este 18 de diciembre y luce radiante, aunque también es evidente su pérdida de peso.

El batido Favorite Things de la cantante se puede comprar por $20 dólares y contiene colágeno Biosil, proteína de suero de leche de vainilla Erewhon A2, plátano orgánico, mantequilla de almendras orgánica, arce, lúcuma y tocotrenol.

Erewhon también compartió una publicación en su propia cuenta de Instagram y describió el batido como “una mezcla romántica de vainilla cremosa y almendras, terminada con una cinta de salsa de frambuesa navideña confiturada”

La bebida también “apoya con orgullo la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica”.

Christina Aguilera, quien ha sido objeto de especulaciones sobre su pérdida de peso en los últimos años, ha zanjado el tema y se siente muy bien consigo misma. La cantante ha hablado abiertamente sobre sus cambios físicos y emocionales, destacando la importancia de sentirse bien consigo misma en cada etapa de su vida.

La intérprete de Beautiful ha dicho que sufrió comentarios gordofóbicos a sus 20 años.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años. Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: 'Oh, se está poniendo más gruesa'. Luego, gente de la industria me dijo: ‘Nos gustaba tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”.

En una entrevista con L’Officiel Italia, la cantante mencionó que consume alimentos integrales y menos bocadillos azucarados, además de seguir una dieta basada en plantas y consumir frutas y verduras todos los días sin falta.

A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana, añade yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.