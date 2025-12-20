Las diferencias entre Kate Middleton y Camilla Parker continúan creciendo y esta ocasión los problemas entre ellas estarían siendo provocados por el príncipe Harry: una fuente reveló que la princesa de Gales quiere que su cuñado vuelva a la familia real, pero la reina se niega a que esto suceda, por eso está muy molesta con Kate, ya que no tolera que lo esté ayudando.

Una fuente dijo a RadarOnline que se está produciendo una profunda disputa en el corazón de la familia real británica; las protagonistas son la reina Camila, de 78 años, y Kate Middleton, de 43. El motivo de la tensión es Harry, de 41 años, y el intento de reconciliación con su padre, el rey Carlos, de 77.

Según las fuentes, Camila se encuentra "muy enojada" porque Kate está ayudando en secreto a su cuñado para que recupere la confianza de su padre. La princesa de Gales ha estado trabajando por una reconciliación tras la más reciente reunión que sostuvieron padre e hijo a principios de este año.

Mientras Carlos III parece adoptar una postura "blanda" y abierta al diálogo, la reina se mantiene firme: "Camila y Kate tuvieron un enfrentamiento en el palacio, y Camilla le dijo a Kate directamente que estaba siendo ingenua e imprudente, sin mencionar que era desleal hacia su esposo al negarse a respetar sus deseos", dijo la fuente.

Agregó: “Camilla no quiere tener nada que ver con Harry. Le indigna la postura blanda que está adoptando Carlos en este momento y apoya plenamente la política de tolerancia cero y de no perdón de William”.

Que Kate defienda a Harry no es bien visto por la reina, quien, según han dicho, está asombrada por la actitud de la princesa. “Kate se considera la reina ahora, aunque Carlos aún no ha dimitido", continuó la fuente. "Eso enfurece mucho a Camilla. No está dispuesta a dejarse de lado y a devolver las joyas de la corona”.

Por su parte, el rey Carlos desea que su esposa "deje esto de lado" y al menos "pase a saludar" a Harry, algo que, según la fuente, Camila probablemente hará "con los dientes apretados".

La fuente mencionó que la reina está "temiendo" encontrarse cara a cara con el hombre que la pintó como una mala persona en el libro “Spare”.