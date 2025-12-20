Anastasia Karanikolaou, mejor conocida como Stassie, volvió a encender las redes sociales con una publicación que deslumbró a sus seguidores.

La influencer compartió imágenes desde una piscina, luciendo un bikini negro que resaltaba su silueta, confirmando por qué es considerada una de las personalidades más influyentes en el mundo digital. Su estilo glamoroso se robó todas las miradas, acumulando miles de “me gusta” en cuestión de minutos.

La creadora de contenido, cercana al clan Kardashian-Jenner, acompañó su look con una gorra y un maquillaje natural que complementó a la perfección la vibra veraniega de la sesión.

Sus seguidores no tardaron en llenar la sección de comentarios con elogios y emojis de fuego. Con esta publicación, la influencer reafirma que sabe cómo combinar glamour y frescura, convirtiendo un simple día de piscina en algo viral.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.