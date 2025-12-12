TE RECOMENDAMOS
Anastasia Karanikolaou, mejor conocida como Stassie y famosa por ser la inseparable amiga de Kylie Jenner, volvió a robar miradas en Instagram con un look que grita estilo.
La influencer compartió una imagen donde luce un minivestido negro backless, una pieza que deja al descubierto su espalda y resalta su silueta con un diseño minimalista pero impactante.
El vestido se complementa con un escote al frente y paneles descubiertos a la altura de la cintura. Stassie optó por un peinado de cabello suelto y maquillaje en tonos nude, dejando que el protagonista sea el vestido, ideal para una noche glamorosa o un evento exclusivo.
La publicación no tardó en generar miles de reacciones y comentarios.
Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.
Kylie Jenner describió a Anastasia Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.
A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahor intenta retomar su vida.
Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.
Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.
“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".
Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.
