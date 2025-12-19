La pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una prestación fundamental para varios de los adultos mayores en México. Con el inicio de un nuevo año, surge la pregunta sobre los pagos 2026. El instituto compartió el calendario completo y reveló las fechas exactas en las que entregará el dinero; aquí te compartimos todos los detalles del depósito y el monto que podrán esperar los pensionados.

El año 2026 está a la vuelta de la esquina, y con él, la expectativa de millones de adultos mayores que reciben la pensión IMSS. Por fortuna, las autoridades de dicho instituto de salud dieron a conocer el calendario de pagos, esto para que sus beneficiarios puedan planificar sus gastos para el año que está por comenzar.

De igual manera, con el calendario se puede prever si el depósito se adelanta, se paga a tiempo o si los adultos mayores tendrán que esperar más días para poder ir al banco a retirar su dinero.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS 2026 en enero?

De acuerdo con el IMSS, la fecha programada para el primer depósito de la pensión correspondiente a enero de 2026, será el primer día hábil del mes, es decir, el viernes 2 de enero.

Dado que el 1 de enero es un día festivo oficial, el IMSS retrasó el depósito de modo que los pensionados podrán acudir sin problemas a retirar su dinero.

Es importante recordar a los beneficiarios que consulten los canales oficiales de comunicación del IMSS y revisen sus estados de cuenta, para saber si ya cayó su dinero o no.

¿De cuánto será el pago de la pensión IMSS 2026?

El monto de la pensión que recibe cada adulto mayor depende de diversos factores, incluyendo el régimen bajo el que se pensionaron (Ley 73 o Ley 97), las semanas cotizadas y el salario promedio de los últimos años de cotización.

No obstante, el monto de la pensión se actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Si bien el ajuste exacto se confirma a finales del año previo, los pensionados pueden esperar un incremento, sin embargo, te sugerimos que esperes información de parte de las autoridades pertinentes.

Calendario completo de pago de la Pensión IMSS 2026