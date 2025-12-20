El Gobierno de Canadá ha dado un paso histórico para garantizar que la ciudadanía refleje la realidad de las familias modernas. Con la entrada en vigor del Proyecto de Ley C-3, Ley para Modificar la Ley de Ciudadanía (2025), se eliminan barreras que durante años afectaron a miles de personas nacidas o adoptadas fuera del país.

"El Gobierno de Canadá se compromete a hacer que la ley de ciudadanía canadiense sea justa, clara y refleje cómo viven las familias canadienses hoy en día, tanto dentro como fuera de Canadá", señala el comunicado oficial.

¿Qué implica la nueva ley?

Desde hoy, las personas nacidas antes del 15 de diciembre de 2025 que habrían sido ciudadanas de no ser por el límite de primera generación u otras normas obsoletas, serán reconocidas como canadienses y podrán solicitar un comprobante de ciudadanía.

Además, la reforma crea un sistema para el futuro: “Un padre canadiense nacido o adoptado en el extranjero puede ahora transmitir la ciudadanía a su hijo nacido o adoptado fuera de Canadá, siempre que pueda demostrar al momento de la solicitud que pasó tres años en Canadá antes del nacimiento o la adopción”. Este requisito busca garantizar vínculos reales con el país.

¿Por qué era necesario este cambio?

El límite de primera generación, introducido en 2009, impedía que hijos de canadienses nacidos fuera del país obtuvieran automáticamente la ciudadanía.

En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario declaró inconstitucional esta restricción, calificándola como una norma que tenía “consecuencias inaceptables para los hijos de canadienses nacidos fuera del país”. El gobierno decidió no apelar y trabajar en una solución definitiva.

"Estos cambios en nuestra ley de ciudadanía reflejan la vida de las familias canadienses hoy en día. Muchos canadienses eligen estudiar en el extranjero, viajar para experimentar otra cultura o mudarse por motivos familiares o personales y, al mismo tiempo, mantienen un vínculo profundo con nuestro país", afirmó la Ministra de Inmigración, Lena Metlege Diab.

Con esta reforma, Canadá dice reafirmar su compromiso con la inclusión. Las solicitudes se procesarán bajo las nuevas normas, y quienes ya habían iniciado trámites no necesitan presentar una nueva solicitud. El IRCC recomienda consultar la sección de Ciudadanía en su sitio oficial para más detalles.

"Este momento ha sido largamente esperado. Los cambios de hoy reafirman su lugar en la familia canadiense y fortalecen el sentido de pertenencia que representa la ciudadanía", anotan.