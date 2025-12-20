¿Estás próximo a tramitar tu visa americana de turista? Si quieres tramitarla lo más rápido posible, debes tener cuidado al seleccionar el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y Consulado donde quieres tener tu entrevista, pues en algunos las fechas de espera son más largas.

Los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas de citas para primera vez y la ciudad donde tardarás más para hacer el trámite es Ciudad Juárez.

El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara tiene citas hasta el 12 de marzo de 2027, por lo que debes evitarlo si deseas tramitarla rápido.

Consulados que tardan más en dar cita de visa de primera vez

Estos son los 3 consulados donde será más tardado hacer el trámite.

Ciudad Juárez: 12 de marzo de 2027.

Monterrey: 2 de diciembre de 2026.

Guadalajara: 5 de noviembre de 2026.

Si lo quieres, puedes intentar cambiar la fecha de tus citas de CAS y entrevista en el consulado después de que te asignan tus fechas. También es posible que las autoridades consulares te adelanten las citas de visa y por eso debes estar pendiente del correo electrónico.

¿Por cuánto tiempo se otorga la visa y quién lo decide?

La visa de turista puede otorgarse con una vigencia de hasta 10 años. Un oficial consular es quien lo decide después de realizar la entrevista al solicitante.

El oficial determina el tiempo por el cual será vigente la visa, tras realizar preguntas relacionadas con el empleo, la familia, los planes de viaje y recursos económicos con los que se financiarán. Si no está convencido de algún rubro, puede concederla por menos tiempo. Si no hay problemas, lo más común es que la otorguen por 10 años.

Puedes saber por cuánto tiempo te concedieron una visa al final de la entrevista o al recogerla en tu servicio de paquetería. Las fechas están ubicadas en la parte inferior:

Date of issue indica la fecha en la que fue expedida. Por ejemplo: 09 Jul 2026.

Expires on señala el día, mes y año en que expirará y dejará de ser vigente. Por ejemplo: 05 Jul 2036.

Puedes renovar tu visa de turista hasta un año antes de que expire. No podrás entrar a Estados Unidos después de la fecha de expiración. También puedes renovar tu visa después, sólo toma en cuenta que si lo haces en el primer año de expiración puedes exentar la entrevista con oficiales consulares.