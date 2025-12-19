Viajar a Estados Unidos es el sueño de muchos mexicanos, ya sea por turismo, negocios o para visitar a familiares. Sin embargo, la regla general es clara: todos los ciudadanos mexicanos necesitan una visa para ingresar a territorio estadounidense, sin importar el motivo del viaje. Pero, ¿sabías que existen algunas excepciones muy específicas? Aquí te explicamos cuáles son y qué requisitos debes cumplir.

¿Por qué Estados Unidos exige visa a los mexicanos?

Estados Unidos mantiene estrictos controles migratorios para garantizar la seguridad nacional. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado administran el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), que permite a ciudadanos de 43 países viajar por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de visa. Estos países son seleccionados con base en criterios como bajo riesgo de terrorismo, estabilidad política y cooperación internacional.

Aunque México no forma parte del VWP, hay casos en los que un mexicano puede beneficiarse de este programa. ¿Cómo? A través de la doble nacionalidad.

Mexicanos que no necesitan visa para viajar a Estados Unidos

La única manera en que un mexicano puede entrar a Estados Unidos sin visa es si posee doble nacionalidad y una de ellas corresponde a un país incluido en el Programa de Exención de Visa. Por ejemplo, si además de ser mexicano tienes nacionalidad española, chilena, italiana o suiza, podrás ingresar sin visa, siempre y cuando cumplas con los requisitos del VWP.

Algunos países que forman parte del programa son: España, Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Portugal, entre otros. En total, son 41 países que gozan de este beneficio.

¿Qué necesitas para viajar sin visa bajo el VWP?

Aunque no requieres visa, sí necesitas tramitar una autorización electrónica llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Este permiso se solicita en línea y es obligatorio para todos los viajeros del VWP. Para obtenerlo, debes contar con:

Pasaporte vigente del país que participa en el VWP (no sirve el pasaporte mexicano).

Dirección de correo electrónico válida.

Domicilio y número telefónico del viajero.

Datos de contacto de emergencia.

Pago de la tarifa de solicitud: $21 dólares.

Llenar la solicitud en el sitio oficial del gobierno estadounidense.

Si tienes doble nacionalidad pero no cuentas con el pasaporte del país VWP, deberás tramitarlo primero, ya que la ESTA no se puede gestionar con pasaporte mexicano.

Otros mexicanos que no necesitan visa

Además de quienes tienen doble nacionalidad con un país del VWP, existen dos casos más en los que un mexicano no necesita visa para entrar a Estados Unidos:

Mexicanos con residencia permanente en Estados Unidos (Green Card vigente).

Mexicanos que ya son ciudadanos estadounidenses.

Fuera de estas excepciones, todos los demás mexicanos deben tramitar una visa americana para poder ingresar a Estados Unidos, ya sea por turismo, trabajo, estudios u otros motivos.

La mayoría de los mexicanos necesita una visa para viajar a Estados Unidos. Las únicas excepciones son quienes tienen doble nacionalidad con un país del VWP, quienes poseen residencia permanente o quienes ya son ciudadanos estadounidenses.

Si cumples con alguna de estas condiciones, podrás evitar el trámite de visa, pero recuerda que la autorización ESTA sigue siendo obligatoria.