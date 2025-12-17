Tener una visa aprobada no garantiza tu ingreso a Estados Unidos. Cada vez que llegas al país, debes pasar por una entrevista con un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), también conocida como el proceso de Migración. En esta entrevista, el oficial evaluará si tu visita es temporal, si regresarás a tu país en el tiempo permitido y si no viajas con fines ilegales.

Aunque la entrevista puede ser en inglés o español, lo más importante es responder con seguridad y coherencia. El oficial tiene la última palabra sobre tu entrada, y si detecta inconsistencias, puede enviarte a una inspección adicional. Para evitar problemas, conoce los errores más comunes que pueden costarte el acceso:

1. No saber la dirección a la que vas

Uno de los primeros cuestionamientos será: ¿A dónde te diriges? Si no sabes la dirección del hotel o lugar donde te hospedarás, el oficial puede sospechar sobre el propósito real de tu viaje. Memoriza la dirección y lleva impresa tu reservación para respaldar tu respuesta.

2. No tener claro el tiempo de estancia

El oficial necesita confirmar que tu visita es temporal. Si no sabes cuántos días estarás o das respuestas ambiguas, podrías generar dudas. Ten preparado un itinerario lógico y muestra comprobantes como boletos de regreso y reservaciones. Recuerda que, aunque la visa de turista permite hasta 180 días, tu respuesta debe ser coherente con tu plan.

3. Mencionar familiares indocumentados

Decir que visitarás a familiares con residencia legal o ciudadanía no es problema. Pero si mencionas que tienes parientes indocumentados, el oficial podría pensar que planeas quedarte con ellos. Además, podrías ponerlos en riesgo si te piden datos personales.

4. Decir que vas a trabajar con visa de turista

La visa B1/B2 no autoriza empleo en Estados Unidos. Si mencionas que trabajarás, incluso de manera temporal, es casi seguro que te envíen a una revisión adicional y rechacen tu entrada. Ajusta tu respuesta al propósito real de tu viaje.

5. Dar explicaciones largas y confusas

Los oficiales hacen preguntas concretas. Responde de forma breve y directa. Evita agregar detalles innecesarios que puedan generar más interrogantes. Por ejemplo, si te preguntan a dónde vas, basta con decir: “Voy a Nueva York a visitar la Estatua de la Libertad”. No añadas información sobre familiares o situaciones personales.

Mantén la calma, responde con honestidad y prepara tus documentos antes de viajar. Una entrevista clara y ordenada es clave para disfrutar tu estancia en Estados Unidos sin contratiempos.