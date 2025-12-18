Tener una visa de turista no garantiza que puedas quedarte en Estados Unidos el tiempo que quieras. Cada vez que ingresas al país —ya sea por tierra o por aire— debes pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que comúnmente conocemos como “pasar por Migración”.

Durante esta entrevista, el oficial te hará preguntas sobre el motivo de tu viaje y, con base en tus respuestas, decidirá cuánto tiempo puedes permanecer en Estados Unidos.

¿Cuánto tiempo suelen dar con visa de turista?

En la mayoría de los casos, el oficial concede una estancia de hasta 180 días (6 meses). Esto significa que, aunque hayas dicho que tu viaje sería de una semana, puedes quedarte el tiempo autorizado sin problema.

Por supuesto, también puedes regresar antes si así lo tenías planeado.

El oficial puede otorgar un periodo más corto. No lo rebases, porque hacerlo tiene consecuencias graves.

¿Cómo saber cuánto tiempo me dieron para estar en Estados Unidos?

Existen varias formas de verificar tu tiempo autorizado:

1. Si viajaste en avión

Antes se estampaba un sello en el pasaporte con la fecha límite, pero ahora el registro suele ser electrónico.

2. Si entraste por tierra

El oficial indicará tu fecha de entrada y el tiempo permitido en el Permiso I-94.

3. Consulta en línea

Puedes verificar tu información en el sitio oficial https://i94.cbp.dhs.gov/I94/

Haz clic en “How Much Longer May I Remain in the U.S.?” e ingresa tus datos: nombre completo, fecha de nacimiento, número y país de emisión del pasaporte. El sistema mostrará cuántos días te dieron y cuántos te quedan.

4. Desde la app CBP One

Descarga la aplicación CBP One para consultar tu permiso I-94 y la fecha de vencimiento de tu estadía.

¿Qué pasa si me quedo más tiempo del permitido?

Exceder el tiempo autorizado es muy riesgoso. Según el Departamento de Estado, esto implica:

Acumular presencia ilegal, lo que puede llevar a deportación.

Cancelación automática de tu visa.

Dificultades para obtener visas futuras o realizar trámites migratorios.

Los castigos dependen del tiempo extra que te quedes:

Un día o más: Ya acumulas presencia ilegal y complicas futuros trámites.

Más de 180 días: Si sales, tendrás 3 años de castigo sin poder entrar.

Más de un año: El castigo sube a 10 años sin poder regresar.

¿Quieres quedarte más tiempo?

Si necesitas permanecer más de 6 meses, tramita una extensión de estadía antes de que venza tu permiso.

Siempre revisa tu fecha límite y respétala. Evitar problemas migratorios es mucho más fácil que solucionarlos después.