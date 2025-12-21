A pesar de sus esfuerzos por mantenerse lejos de la polémica y de todo lo relacionado con su ex Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar, Cazzu sigue siendo tema de conversación en redes sociales y en la prensa del entretenimiento.

En esta ocasión, tras hacer sold out en varias ciudades donde llevará su gira musical Latinaje en Vivo por Estados Unidos, la cantante ha sido vinculada a una fuerte advertencia que podría afectar a todos sus fanáticos que asistan a sus shows.

A través de redes sociales, una fan de Ángela ha advertido que enviará a las autoridades migratorias a los shows de La Jefa para que detengan a todos aquellos hispanos que asistan y los deporten.

Una fan de Aguilar, que se hace llamar María Fernanda Viborilla en redes sociales, advirtió que hará denuncias masivas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que haga redadas justo en los conciertos de Cazzu. Además señaló que está dispuesta a boicotear la serie de conciertos.

“Voy a ir desde una camioneta con mis binoculares, voy a grabar el momento exacto cuando llegue la migra (...) Me haré viral, es mi momento de triunfar”, dijo la fan de Ángela en un video compartido en línea.

En el mismo material, la usuaria calificó a los fans de Cazzu como gente “corriente” que será perseguida por el ICE durante la gira de la argentina. Varios usuarios que se dicen ser seguidores de Ángela están apoyando este movimiento en contra de la comunidad de Cazzu.

Sus amenazas, según comentan otros usuarios de internet, las hace “ardida” y con una idea vengativa por el éxito que está teniendo la argentina con su gira en Estados Unidos, ya que Ángela no tuvo la misma relevancia y hasta tuvo que cancelar conciertos por baja en la venta de boletos.

A los seguidores de la hija de Pepe Aguilar parece no estarles haciendo gracia que Cazzu haya vendido todos sus boletos en cuestión de minutos y que haya abierto otras fechas por la alta demanda.

En TikTok e Instagram, los fans de La Jefa están denunciando que los “angelitos” como se hacen llamar los seguidores de Ángela, están tomando medidas extremas que podrían poner en peligro a la comunidad hispana en Estados Unidos, promovidos por el “odio” y la “discriminación”.

Asimismo, comentan que los fanáticos son reflejo de la artista que idolatran y que no le están haciendo ningún favor a Aguilar con estas amenazas, sino que están ayudando a acercarla cada vez más a la ruina.

Después de que su amenaza se hiciera viral, María Fernanda dijo que los propios fans tendrán la culpa de lo que les pasen en los conciertos de Cazzu. Asimismo, ha estado realizando otros videos en contra de la cantante de Dolce y de sus fanáticos.