Donald Trump volvió a acaparar la atención mediática por sus incómodos y extraños comentarios, ahora sobre su esposa, la primera dama Melania Trump. ¿Qué dijo?

Durante un mitin en Carolina del Norte, el presidente de Estados Unidos se salió del guion para contar una anécdota tan incómoda como surrealista sobre la redada que el FBI realizó en su residencia de Florida en 2022.

El momento que se hizo viral en redes sociales ocurrió cuando Donald Trump recordó el cateo que hicieron las autoridades en su residencia Mar-a-Lago, relacionado con la investigación por documentos clasificados.

El mandatario advirtió que lo que iba a decir durante su mitin sonaría “un poco extraño”… y no se equivocó. Y es que señaló que los agentes del FBI entraron a las habitaciones de Melania y revisaron sus cajones personales, incluidos los de su ropa interior.

Si bien la audiencia estaba sorprendida por las inesperadas revelaciones, Trump contó varios detalles entre risas y gestos exagerados y reveló que los agentes hicieron “un lío” con las “bragas” de Melania.

“Miraron sus cajones”, señaló Trump agregando que su esposa es muy meticulosa y ordenada con sus cosas personales: “Le gusta todo perfecto”.

“Su ropa interior, a veces llamada bragas, estaba perfectamente doblada, envuelta, es tan perfecta (...) Yo digo: ‘Qué hermosa’. ¿Sabes? De esa parte del mundo venía. Todo era perfecto sin problemas (...) Creo que los cocina al vapor sólo para asegurarse”, dijo.

Luego de detallar el nivel de organización y limpieza de Melania Trump, el presidente se quejó de lo ocurrido con el allanamiento y de cómo los agentes dejaron dichos cajones de ropa desordenados.

“Llegamos a casa, yo no estaba allí cuando ocurrió el allanamiento. Un allanamiento a un presidente popular, un expresidente”, continuó. “Ella abrió los cajones... no fue así. Estaban revueltos. Estaba todo desordenado. Y dijo: '¡Ay, qué pasó! ¡Qué terrible!’”, recordó.

El presidente insistió en que el operativo del FBI fue “terrible” y que no sólo afectó a su esposa, sino también a su hijo menor, Barron Trump, al asegurar que los agentes entraron en varias habitaciones privadas de la casa.

El extraño comentario sobre el cateo del FBI ocurrió en un contexto político tenso. Poco antes del mitin, el exfiscal especial Jack Smith había vuelto al centro de la conversación pública por las investigaciones relacionadas con el manejo de documentos confidenciales tras la salida de Trump de la Casa Blanca.

Smith ha sostenido que existe “evidencia poderosa” de que Trump retuvo material clasificado tras su salida de la Casa Blanca, al finalizar su primer mandato, y que obstaculizó su devolución, acusaciones que el presidente ha negado repetidamente y que considera parte de una "persecución política".