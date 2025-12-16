Donald Trump le hizo pasar un incómodo momento a una mujer luego de comentarle que se parecía a su hija Ivanka Trump y decirle que le estaba diciendo “un verdadero cumplido”. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dijo?

El presidente de Estados Unidos detuvo un discurso en la Casa Blanca para dirigirse a una mujer, sentada frente a él, para decirle que era igual a su hija mayor y destacar que en realidad le estaba haciendo un cumplido con dicha comparación.

En el video que circula en redes sociales se escucha que Trump le pide que se levante y gire a la cámara para que el público confirmara sus afirmaciones.

“¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? Miro y pregunto: ‘¿Eres Ivanka?’”, señaló el presidente. “¿Puedes girarte para la cámara?”, pidió; sin embargo la mujer, de la que no se sabe su identidad, se negó.

En las imágenes que circulan en internet se aprecia a dicha persona de espaldas, con el cabello rubio, similar al de Ivanka.

“¿No se parece a Ivanka? Es increíble. Te pareces mucho a Ivanka, lo cual es un gran cumplido, la verdad”, señaló.

Trump: "You look like Ivanka. Has anyone ever told you that? I'm looking,... I'm saying,... Could you turn around? So you wouldn't,... I didn't,... You look like jussst like Ivanka,.... which is a great compliment!"



Luego de que se hiciera viral el incómodo momento, en redes criticaron al presidente por dirigirse a la mujer con comentarios inapropiados y fuera de contexto tomando en cuenta que en su discurso hablaba de serpientes y de cuántas personas mueren al año en Perú por la mordedura de estos reptiles.

Asimismo, los internautas recordaron las ocasiones en que Donald Trump ha elogiado el físico de su hija, incluso aquellas veces que pareció halagar de más su belleza y hablar de ella como si no fuera su hija .

En 2006, durante su asistencia al programa de Howard Stern, Trump habló de su hija, señalando que se veía “voluptuosa” y que tenía una “belleza increíble”. El presidente comentó: “En realidad, ella siempre ha sido muy voluptuosa. Es alta, mide casi 1.80 metros, y es una belleza increíble”.

Antes de esta ocasión, Trump también habló de la imagen de su hija presumiendo que era una de las “grandes bellezas del mundo”.

Además de estos comentarios ha señalado que si no fuera su hija, sería su novia: “He dicho que si Ivanka no fuera mi hija, tal vez estaría saliendo con ella (...) Si no estuviera felizmente casado y, ya sabes, su padre…”.