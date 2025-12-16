La actriz Sofía Vergara dejó claro que puede lucir deslumbrante aún con el atuendo más sencillo. La estrella se robó las miradas en Instagram ataviada con camisa y jeans de mezclilla que resaltaron su figura curvilínea.

La estrella, de 53 años de edad, posa sobre un sofá para promocionar los nuevos modelos de tenis de Skechers. Destella glamour con un maquillaje compuesto por base, abundante rubor en las mejillas, labios nude y cejas remarcadas. Dejó suelta su cabellera castaña.

Sofía Vergara sumó más de 130 mil “Me Gusta” con su publicación y decenas de mensajes que incluyeron: “Qué bonita esa chica”, “Eres la más linda del mundo” y “Amo tu look de mezclilla”.

Se dice que Sofía Vergara podría estar en una nueva relación amorosa. Fue vista nuevamente con Douglas Chabbott, un empresario de 39 años. Estaban juntos mientras disfrutaban de un fin de semana en Las Vegas.

En septiembre fueron vistos saliendo juntos del concierto de Oasis en el Rose Bowl de Pasadena. También se les vio juntos durante el verano: Chabbott estuvo presente cuando Sofía celebró su cumpleaños 53 en Nammos, Cerdeña.

El tabloide Daily Mail dice que Douglas Chabbott no sólo es adinerado, “sino que el graduado de Babson College tiene varios amigos famosos como Camilla Belle, Orlando Bloom, Derek Hough y Dakota Johnson”.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares, así que sus pretendientes ya tienen una meta por alcanzar.

La actriz habló con E! News sobre la confianza que ha adquirido con el paso de los años. “Cuando llegas a cierta edad, conoces mejor la vida. Esa es una de las cosas divertidas de hacerse mayor: te das cuenta de lo que es importante en la vida y lo que no lo es”.

“Estoy en un negocio en el que siempre nos están mirando, y ahora las cámaras son de alta definición. Es diferente envejecer como una mujer normal en un trabajo normal, pero envejecer frente a una cámara es completamente diferente. Y todas nuestras inseguridades se hacen aún mayores a medida que envejecemos”, declaró.