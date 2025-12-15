Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y su esposa Michele, ha sido arrestado y fichado por cargos de asesinato de sus padres, informó este lunes la policía de Los Ángeles, que se mantiene hermética sobre el posible motivo, mientras allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña, según Los Angeles Times

El jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó que Reiner, de 32 años, se encuentra detenido por el asesinato del director y su esposa, una reconocida fotógrafa.

McDonnell habló sobre el caso en una conferencia de prensa no relacionada con los asesinatos ocurridos la tarde del domingo en su casa en Brentwood, un acaudalado barrio de Los Ángeles.

El jefe de policía no quiso dar detalles sobre los posibles motivos que habrían llevado al sospechoso a asesinar a sus padres.

Nick Reiner había estado varias veces en proceso de rehabilitación y vivió en la calle debido a sus adicciones, según reconoció en varias entrevistas.

Amigos de la familia declararon al periódico Los Angeles Times que Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O'Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta.

Una fuente con conocimiento de la investigación confirmó al rotativo angelino que no había indicios de que se hubiera forzado la entrada a la vivienda.

McDonnell confirmó que la policía ejecuta una orden de cateo en la casa, pero no abundó sobre qué estaban buscando las autoridades.

Dos fuentes familiarizadas con el incidente dijeron a CBS News que la pareja presentaba múltiples puñaladas. Una hija de los Reiner había encontrado los cuerpos.

Los registros de la cárcel proporcionan pocos detalles, pero indican que Nick Reiner fue detenido en la noche del domingo y fichado en la madrugada del lunes.

La ficha no especifica el motivo del arresto, pero le ha sido impuesto una fianza de 4 millones de dólares, en espera a que sea acusado formalmente por la Fiscalía de Los Ángeles.

Las muertes de Reiner, de 78 años, y su Michele, de 70, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, ámbitos en los que el director era ampliamente conocido.

“Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su activismo en la lucha por la justicia social y económica”, dijo en un comunicado la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

La demócrata destacó que el cineasta ayudó a crear First 5 California, un programa pionero en EE.UU. para apoyar programas de desarrollo infantil temprano.

En contraste, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que el autor de clásicos como 'When Harry met Sally...' (1989), 'The Princess Bride' (1987) o 'This is Spinal Tap' (2005) fue “alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis”. E