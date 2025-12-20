Los adultos mayores en México comenzarán el 2026 con el pie derecho y esto se deberá a que recibirán un pago doble en enero que los ayudará a cubrir sus pagos y a estabilizar sus finanzas después de tantos gastos en diciembre. ¿Qué pensionados cobrarán dicho beneficio? Te contamos de quiénes se tratan, porque sólo a algunos les llegará; además, te compartimos las fechas y los montos. ¡Toma nota!

En México una parte de los adultos mayores cuentan con una pensión, la cual los ayuda para comprar lo que necesitan; también, dicho dinero les llega con la finalidad de mejorar su calidad de vida, de modo que puedan utilizarlo para realizarse estudios médicos o bien, para adquirir alimentos o medicamentos.

El pago doble que recibirán algunos pensionados llegará en la cuesta de enero, ese momento al inicio del año que experimentan muchas familias en México después de los gastos excesivos de las fiestas decembrinas; generalmente, se tiene poco dinero y miles de personas deben ajustarse para poder sacar adelante todos los gastos y deudas.

Para fortuna de miles de personas de la tercera edad, el pago doble les llegará para ayudarlos a no sentir tan complicada la cuesta de enero y así tener un “colchón” que les permita seguir cubriendo sus necesidades.

¿Qué adultos mayores recibirán Pago Doble en Enero 2026?

El inicio de año trae consigo buenas noticias para miles de adultos mayores, en especial para los beneficiarios de la Pensión Bienestar y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues recibirán un pago doble durante el mes de enero 2026.

De acuerdo con lo establecido, ambas pensiones serán entregadas durante dicho mes, por lo que sus beneficiarios podrán ir a retirar su dinero al banco sin problema alguno.

Fechas del PAGO DOBLE a pensionados en Enero 2026

Las fechas que debes tener anotadas en tu calendario 2026 son las siguientes:

2 de enero : fecha de pago pensión IMSS.

: fecha de pago pensión IMSS. Enero: Las autoridades de la Pensión Bienestar aún no han revelado las fechas de pago del primer bimestre correspondiente a enero-febrero, pero se espera que empiecen a entregar los depósitos a partir del 5 de enero; te sugerimos estar al pendiente de los avisos que emitan los encargados de dicho apoyo económico.

Monto del pago doble para pensionados Enero 2026

El monto del pago doble dependerá de diversos factores: la cifra de la pensión del IMSS varía de acuerdo con el régimen de cada jubilado, mientras que el de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se espera un incremento, aunque éste no ha sido confirmado. La cantidad mínima que podrías recibir son $6,200 pesos.