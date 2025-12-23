La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este martes sobre las bajas temperaturas que podrán llegar hasta los -5 grados en al menos tres estados de la República Mexicana el próximo 25 de diciembre, además, prevé que un canal de baja presión se extienda esta semana al sur del país favoreciendo se registren chubascos con fuertes lluvias en tres entidades más.

De acuerdo con un informe del pronóstico del clima las mañanas del pleno festejo navideño, miércoles 24 de diciembre y jueves 25 de diciembre, se advierte que en zonas de Zacatecas, Jalisco y Estado de México el ambiente de las primeras horas del amanecer será de frío a muy frío con temperaturas mínimas que oscilarán entre los -5 a 0 grados Celsius.

A ellos, se le suma Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y una región del Estado de México donde se prevén caigan heladas.

El pronóstico del clima precisa para la mañana de Navidad, 25 de diciembre, posiblemente se reporten heladas en zonas de Zacatecas y Estado de México. En el transcurso del día se prevé que las temperaturas bajas se mantengan entre -5 y 0 grados.

Aunado a ello, para el norte de Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Querétaro se espera que el frío se mantenga entre 0 a 5 grados.

¿Cómo estará el clima en el sur de México previo a la Navidad 2025?

Asimismo, la Conagua informó que para este martes 23 y miércoles 24 de diciembre, vísperas de Navidad, se registrará una inestabilidad atmosférica impulsada por el canal de baja presión por lo que "favorecerán chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Tabasco y Oaxaca".

Sin embargo, el clima para Chiapas estará entre los 11 y 37 grados.

En el caso de Tabasco el pronóstico del clima informa que tendrán una temperatura entre los 21 y 37 grados centígrados, y en Oaxaca oscilará entre los 10 a los 38 grados como máximo.