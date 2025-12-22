La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que celebrará la Navidad en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero (sur), donde acudirá los días 25, 26 y 27 con motivo de las fiestas decembrinas.

"Me voy de vacaciones a Acapulco tres días. Vamos a pasar Navidad allá", señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Aún así, puntualizó Sheinbaum, estará "pendiente" de lo que ocurra durante estas fechas en el país.

La ciudad de Acapulco, a algo más de una hora en avión de Ciudad de México, es conocida por ser uno de los principales destinos turísticos del sur del país, con importantes playas y un rico patrimonio cultural.

Estas serán sus primeras vacaciones de Navidad como presidenta de México que pasará fuera de la capital, dado que las anteriores permaneció en el Palacio Nacional (sede del Poder Ejecutivo) los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como durante la celebración de Año Nuevo.

Además, las pasará en la misma ciudad a la que fue junto con su esposo, Jesús María Tarriba, en el mes de septiembre de 2024 con motivo de su luna de miel, que tuvo lugar ya como presidenta electa, si bien aún no había tomado posesión formal del cargo.

Durante las fiestas decembrinas de 2024, como viene siendo tradición, Sheinbaum deseó una feliz Navidad en un mensaje grabado en el que, sobre todo, agradeció la labor de los mexicanos que residen en Estados Unidos y en otras partes del mundo. EFE